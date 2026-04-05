Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Fidan, Suriye ziyareti devam eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir zirve gerçekleştirecek.

Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Dışişleri Bakan Fidan’ın gündeminde, Suriye’nin yeniden inşasından bölgesel güvenlik stratejilerine kadar pek çok kritik dosya bulunuyor.

Türkiye-Ukrayna ve Suriye'den üçlü zirve! Fidan-Şara- Zelenskiy bir araya gelecek

ZELENSKİY-ŞARA-FİDAN ÜÇLÜ ZİRVESİ

GÜNDEMİN ANA BAŞLIKLARI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmelerde şu stratejik konular masaya yatırılacak:

Suriye’nin savaştan sonra imarı için ikili düzeyde yürütülen projeler ve ülkenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi çabaları gözden geçirilecek.

17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde, Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyon sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek.

Bölgeyi sarsan İran savaşının Suriye üzerindeki yansımaları ve Lübnan’daki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik tehditleri ele alınacak.

