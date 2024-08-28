Suriye’de savaş uçağı düştü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları nedeniyle Orta Doğu ateş çemberi haline geldi. Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinliyi katletti, Orta Doğu'da kan gövdeyi götürdü.

Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükr suikastleri ile savaş yayılma boyutuna geldi. Yaşanan son gelişme ise hayrete düşürdü.

SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağı düştüğü bilgisine ulaşıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin kontrolündeki Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL GEİRLİMİ!

Suriye ile İsrail arasında gerilim devam ediyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.