Terör örgütü PKK/SDG için “Ülkenin bağrına saplanmış zehirli bir hançerdi, söküp atıyoruz” diyen Suriye Ordusu 80. Tümen Komutanı Ebu Beşir “Yenildiler, kaçıyorlar. Son noktayı Kamışlı’da koyacağız” ifadelerini kullandı.

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın önce kantonlar sonra da özerk yönetim adı altında Suriye’yi bölme planı örgüt için kâbusa dönüştü. Suriye ordusu saha komutanlarından Ebu Beşir, Deyr Hafir’de yarım saatlik operasyonun ardından çekilme kararı alan PKK’nın yenildiğini ve süpürme harekâtının devam ettiğini söyledi.

PKK/SDG için “Ülkenin bağrına saplanmış zehirli bir hançerdi, söküp atıyoruz. Yenildiler, son noktayı Kamışlı’da koyacağız” diyen Suriyeli komutan, dört tümen Rakka, Haseke ve Deyrizor için hazır durumda’ dedi.

Suriyeli komutanlar, PKK’lı teröristlerin sözde karargâhına girdi.

BIRAKIP KAÇTILAR

Deyr Hafir’den kaçan PKK’nın uzantısı YPG/SDG’nin onlarca binayı ateşe verdiği görüldü. Saha kaynakları, örgüt içi çekişmelerin, yer yer çatışmaya evrildiğini, Kandil kadrosunun Tabka Barajı ve Şuayb ez-Zikir Köprüsü’nü havaya uçurma planı yaptığını bildirdi. Suriye ordusu, akşam saatlerinde YPG/SDG’nin işgalindeki Tabka kentine birçok farklı noktadan girdi. Tabka Havaalanı içindeki teröristler de kuşatıldı. Rakka-Tabka ekseninde bu gelişmeler yaşanırken Kamışlı, Rakka, Şeddadi ekseninde yüzlerce teröristin askerî mevzileri bırakarak Suriye içleri ve Irak’a kaçtığı rapor ediliyor. Terör örgütü üyeleri Deyrizor ve Rakka’da bulunan yakınlarını Kamışlı, Drıbesiye, Tel Temir bölgelerine taşıyor.

Suriye ordusunun sivillerle ilgili güvenli tahliye stratejisi Şeyh Maksud’un ardından Deyr Hafir-Meskene aksında da titizlikle uygulandı. Suriye Ordusu 80. Tümen Komutanlarından Ebu Beşir “Bölge halkının güvenliği en temel misyonumuz. Burada dört kritik nokta belirledik. PKK/SDG yine şeker fabrikası, ziraat merkezleri, hastane, cami ve okulları karargâha çevirdi. Halk, ordusu ile beraber. Hangi taşın ardında PKK’lı varsa bize bunu söylüyorlar. Halep’e 50 kilometre uzaklıktaki Deyr Hafir tamamen temizlendi. Çekilirken yakıp yıkıyorlar. Dibsi Afanan’da ordu mevzilerine kamikaze dronelerle saldırdılar. Köprü ve barajları uçurmakla tehdit ediyorlar. İlk yürüyüş hattımız Tabka’ya kadar olan 120 kilometrelik bu koridor. Ancak şu an sadece Meskene-Tabka değil Fırat’ın doğusu da askerî bölge ilan edildi. Kritik askerî tesislere yanaşmamaları yönünde sivilleri uyardık. Tabka’dan sonra 50 kilometrelik Rakka harekâtı başlayacak. Halep ve çevresinde konuşlu dört tümen ve 50 binden fazla askerle önce Rakka ve Deyrizor sonra da Kamışlı-Kobani aksına yürüyeceğiz. İntikam hırsıyla değil; adalet ve halkımızın güvenliğini esas alarak yürüyoruz. Halep’ten sökülmeleri üç saat sürdü. Burada ise sadece yarım saatlik operasyonla dağıldılar. Bu durum diğer cephelerde de değişmeyecek. Bazı çılgınlıklar deneyeceklerini biliyoruz ve ona göre tedbirler almaya çalışıyoruz” dedi.

Suriye ordusu, Rakka Sufiyan bölgesindeki ilk petrol kuyularında kontrolü sağladı. Ordu yetkilileri, YPG’li teröristlerin terk ettikleri alanlara mayın döşediğini belirtti.

HALK, SEVİNÇLE KARŞILADI

PKK’nın çekildiği bölgelerde halk ordu güçlerini sevinç gösterileri eşliğinde karşılarken camilerden tekbir sesleri yükseldi. Ordu güçleri El Cerrah Hava Üssü ile birlikte terörden temizlediği noktalarda bol miktarda silah ve cephane ele geçirdi. Terör örgütü mensuplarının doğudaki en büyük askerî üssü olan Tabka Askerî Havalimanı’na yaptığı yığınağı yaşanan hezimet sebebiyle Rakka’ya taşıdığı öğrenildi. Bölgenin devri ile ilgili terör örgütü Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin’le ABD Büyükelçisi Tom Barrack Irak’ın Erbil kentinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Halep aksında yapılan operasyonlarda 44 yerleşim birimi terörden temizlendi. PKK saflarından firar eden 250 terörist Suriye ordusuna teslim oldu. Teslim olanlar arasında Esad yanlısı Nusayri ayrılıkçılar ve Dürzi milisler de bulunuyor.

TERÖRİSTLERDEN ABD’LİLERE TEHDİT

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre Deyr Hafir operasyonundan önce bölgeye giren CENTCOM temsilcileri ile Kandil kadrosu arasında tartışma yaşandığı ve Bahoz Erdal’ın talimatı ile ABD’lilerin bölgeyi terk etmesi istendi. Bu gelişmelerin ardından operasyonun startı verildi. Yine aynı saatlerde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında özel bir görüşme gerçekleştirildi. PKK kanadı ABD’lilere Şam operasyonlarının devamı durumunda DEAŞ hapishanelerinin boşaltılacağını ve Haseke-Deyrizor-Rakka ekseninde Amerikan askerî varlığının güvenliği ile ilgili sorumluluk almayacaklarını iletti. ABD’li yetkililer ise DEAŞ cezaevleri, petrol sahaları ve Tabka - Teşrin Barajı’nın güvenliği konusunda hassas davranılması gerektiğini vurguladı. Sahada yaşanan hareketliliğe paralel ABD Ordusu’na ait uçaklar da bölge üzerinde devriye uçuşları başlattı.

