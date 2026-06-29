ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına karşı İran'ın füze ve İHA'larla misilleme operasyonları sürerken, İsrail işgal güçleri, Suriye'nin güneyinde Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekilirken köylülerin üzerine ateş açtı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında İsrail ordusunun karadan ilerleyişi sivil yerleşim alanlarına uzandı. Suriye merkezli SANA'nın haberine göre İsrail'e ait 19 askeri araç Dera ve Kuneytra kırsalındaki üç yerleşim yerine girerek arama yaptı.

Askeri birlikler, Dera'nın batı kırsalında bulunan Cemle köyündeki sivil yerleşim alanlarında askeri konuşlanmasını sürdürürken, bölgedeki sızma harekatı sınır köylerinde sıcak çatışmaya dönüştü. İsrail işgal güçleri, baskın ve aramaların ardından Dera'nın batı kırsalındaki Abidin köyünden geri çekildikleri sırada sokaklardaki sivil halkın üzerine doğrudan ateş açtı.

Suriye'ye ateş açıldı! Köylüler taşla müdahale etti

KÖYLÜLER TAŞLA MÜDAHELE ETTİ

Açılan ateşe tepki gösteren ve yeni askeri sızmaları engellemek isteyen köy sakinleri, Abidin köyüne giden bağlantı yollarını taş ve barikatlarla tamamen kapattı.

CEMLE VE SAYSUN KÖYLERİ ARASINA ASKERİ ÇADIR KURULDU

Köy halkını direnişinin ardından geri çekilen İsrail birlikleri, Abidin köyünü bu kez sınır hattından topçu atışlarıyla hedef aldı. Karadaki silahlı saldırı ve bombardımana havadan da Kuneytra ve Dera semalarında alçak irtifada uçuş yapan iki İsrail helikopteri eşlik etti.

Bölgede açılan ateş ve topçu atışları nedeniyle siviller zor anlar yaşarken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler henüz netleşmedi.

Öte yandan Helikopterlerden de köye ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin siviller arasında korku ve paniğe yol açtığı belirtilerek, saldırıların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği, sivillerin yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve gerilimin daha da tırmanmasına neden olabileceği kaydedildi.

Suriye'de Aralık 2024'te yaşanan yönetim değişikliğinin ardından İsrail, sınır hattındaki tampon bölgeyi işgal ederek asker konuşlandırmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, askerlerin Suriye ve Lübnan'da herhangi bir süre sınırı olmaksızın kalacağını açıklamasıyla bölgedeki askeri varlık kalıcı bir hal aldı.

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