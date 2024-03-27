Suudiler teknolojiye yatırım yapıyor! Bu da tesettürlü robot

Teknolojiye yatırım yapan Suudi Arabistan, insansı robotları tanıtmaya devam ediyor. Birkaç hafta tanıtılan Muhammed isimli robotun kadın versiyonu Sara, özellikleriyle dikkat çekiyor.

MEHMET EMİN ARVAS - Birkaç hafta önce Muhammed isimli insansı robotunu tanıtan Suudi Arabistan, şimdi de robotun kadın versiyonunu tanıttı. Sara ismi verilen insansı robotu geliştiren Riyad’daki QSS AI & Robots firmasının CEO’su Elie Metri “Sara kız olduğunu, 25 yaşında ve 1,62 metre boyunda olduğunu ve Suudi Arabistan geleneklerine uygun kıyafetler giydiğini biliyor” dedi.

HEM İNGİLİZCE HEM ARAPÇA KONUŞABİLİYOR

Erkek insansı robot kırmızı kefiye ve uzun entariden oluşan kıyafetler giyerken Sara ise uzun ve bol bir elbise üzerinde ferace ve baş örtüsüyle dikkat çekiyor. Sara hem İngilizce hem de Arapça konuşabiliyor.

Robotlarının yapay zekâsının başka hiçbir kütüphane ve özellikle ChatGPT’e dayanmadığını övünerek anlatan Metri “Sara kibar olmak zorundadır. O siyaset ve cinsellikle ilgili konuşmaz. Çünkü biz Suudi Arabistan’dayız” dedi.