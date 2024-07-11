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Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri "Şanlı Türk devleti beni kurtardı" oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın 6 Temmuz tarihinde bu yana Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle alıkoyarak gözaltında aldığı Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Türkiye Today'ın konuyu duyurmasının ardından Cidde'deki Türk Konsolosluğu'nun girişimleri sonucu serbest bırakıldı. Demirbaş'ın serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri, "Şanlı Türk devletlerinin araya girmesi sebebiyle yanlış anlaşılma giderilmiş durumda. Kurtarılmamda emeği geçen tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim" oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Suudi Arabistan'da Türk kameraman Kurtuluş Demirbaş'ı 6 Temmuz 2024 tarihinden itibaren alıkoyarak gözaltında tuttu.

Türkiye Today ekibi, kameramanın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sözleri nedeniyle alıkonulduğu ortaya çıkardı.

CEMAL KAŞIKÇI'DAN GÖZALTI!

Edinilen bilgilere göre, kameraman olarak çalışan Demirbaş, U19 futbol maçlarını takip etmek üzere gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındı.

Türkiye Today İstihbarat Servisi, Demirbaş'ın gözaltına alınma nedenini ABD'de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar olarak duyurdu.

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri

İNGİLİZCESİ TAM ANLAŞILAMADI

Demirbaş 5 Temmuz'da işini bitirmiş ve kameramanlar için ayrılmış bir odada eşyalarını toplarken orada bulunan yerel halkla sohbet ediyordu. Ancak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşamadığı için kendini ifade etmekte zorlandı.

Sohbet sırasında konu Kaşıkçı cinayetine geldiğinde Demirbaş, kendini İngilizce olarak tam anlatamadı ve öldürülen gazetecinin fotoğrafını gösterdi. Suud Polisi de Türk kameramanı gözaltına aldı.

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri

TÜRK KONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ

Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın eşi Pınar Demirbaş, eşinin Suudi Arabistan'da kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. 

Cidde'deki Türk Konsolosluğu'na bildirmiş ve Dışişleri Bakanlığı'ndan acil yardım talep etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Türk Konsolosluğu devreye girdi.

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri

SERBEST BIRAKILMASI SAĞLANDI

Dışişleri Bakanlığı'nın "Konu yakından takip ediyor ve aileyi düzenli olarak bilgilendiriyoruz" açıklamasının ardından çabalar sonuç verdi.

Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, Cidde'deki Türk Konsolosluğu'nun girişimleri sonucu 6 günlük alıkonulmanın ardından serbest bırakıldı.

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri

"ŞANLI TÜRK DEVLETLERİ BENİ KURTARDI"

Türk Gazeteci Demirbaş'ın serbest kaldıktan sonra video açıklamada bulunarak şu sözleri sarf etti:

"Şanlı Türk devletlerinin araya girmesi sebebiyle yanlış anlaşılma giderilmiş durumda. Ben iyiyim. Kurtarılmamda emeği geçen tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim"

Suudlar Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı serbest bıraktı! İlk sözleri

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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