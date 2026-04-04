Tayland’da üst geçitte ilerlerken kontrolden çıkan beton mikseri metrelerce yükseklikten anayola düştü. Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Bangna-Trat Otoyolu’nda meydana gelen kazada, U dönüşü için tasarlanan yüksek katlı üst geçitte seyir halinde olan ağır tonajlı bir beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürüş hakimiyetini kaybeden araç, bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten savruldu ve anayola çakıldı.

Kazanın etkisiyle beton mikseri adeta demir yığınına dönüşürken, sürücü araç kabininde sıkıştı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun ve titiz bir çalışma yürüttü.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Uzun süren müdahalenin ardından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın yaşandığı sırada anayolda seyir halinde olan diğer sürücüler de büyük bir facianın eşiğinden döndü. Üst geçitten düşen aracın parçaları yola savrulurken, kırmızı renkli bir otomobil bu parçalardan zarar görerek ciddi hasar aldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Şans eseri başka araçlarda can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadı. Kazanın ardından otoyolun ilgili bölümü güvenlik gerekçesiyle uzun süre trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğun araç kuyrukları oluştu.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sonrası yetkililer geniş çaplı soruşturma başlattı. Enkaz kaldırma ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

