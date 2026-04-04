Trendyol Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Ev sahibinin attığı 2'nci gol maça damga vurdu. Gol sonrası İstanbul ekibinde herkes, kaleci Andreas Gianniotis koşarken; akıllara milli yıldızımız Arda Güler'in İspanya'da 68 metre mesafeden kaydettiği tarihi gol geldi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 10'uncu dakikada Adrian Benedyczak'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise yeşil sahalarda alışık olmadığımız bir an yaşandı.

KALEDEN KALEYE GOL

Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, 66'ncı dakikada yaptığı vuruş ile kendi ceza sahasından inanılmaz bir vuruş yaptı. Kayserispor ağlarıyla buluşan meşin yuvarlağın ardından Kasımpaşalı tüm futbolcular, Gianniotis'i tebrik etti.

Bu golle maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkararak ve maç fazlasıyla puan tablosunda 13'üncü sıraya yükseldi. Kayserispor ise 23 puanda kalarak, 16'ncı sırada küme düşme hattında kaldı.

ARDA GÜLER'E RAKİP

Kaleci Andreas Gianniotis'in attığı gol, akıllara 2 hafta önce oynanan Elche-Real Madrid maçında 68 metreden tarihi bir gol kaydeden Arda Güler'i getirdi.

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'de forma giyiyor.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kayserispor: Bilal Bayazit, Jadel Katongo, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Denis Makarov, Youssef Ait Bennasser, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha, Fedor Chalov

Teknik Direktör: Erling Moe

Gol: Adrian Benedyczak (dk. 10) (Kasımpaşa), Andreas Gianniotis (dk. 66) (Kasımpaşa)

Sarı Kart: Ramazan Civelek (dk. 70), Ait Bennaser (dk. 73) (Zecorner Kayserispor), Ben Ouanes (dk. 73) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Cafu (dk. 90) (Kasımpaşa)

