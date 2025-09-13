Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tek bir egzersiz seansı kanser hücrelerini yavaşlatıyor!

Tek bir egzersiz seansı kanser hücrelerini yavaşlatıyor!


Bilim dünyasını şaşırtan araştırma, tek bir egzersiz seansının bile kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabildiğini ortaya koydu. Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, yoğun antrenman sonrası kanda oluşan biyokimyasal değişimlerin laboratuvar ortamında meme kanseri hücrelerini baskıladığı tespit edildi.

ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, tek bir egzersiz seansının dahi meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabildiğini ortaya koydu. 

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi Egzersiz Tıbbı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, egzersiz sonrası kanda oluşan bazı biyokimyasal değişimlerin, laboratuvar ortamındaki kanser hücrelerini baskıladığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Robert Newton, çalışmanın "egzersizin yalnızca genel sağlığı değil, doğrudan kanser biyolojisini de etkilediğini" gösterdiğini söyledi.

ARALIKLI ANTRENMAN EN ETKİLİ YÖNTEM

Çalışmada meme kanseri tedavisi tamamlanmış 32 kadın yer aldı. Katılımcılardan bazıları yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, bazıları ise yoğun direnç egzersizi yaptı. Antrenmanlar sonrası alınan kan örneklerinde, bağışıklık ve iltihap düzenleyici IL-6 proteininin seviyesinin yükseldiği görüldü.

Laboratuvar ortamında, egzersiz sonrası alınan bu kan örnekleriyle temas eden kanser hücrelerinin büyümesi durdu, bazıları ise öldü. IL-6 seviyesindeki artışın, kanser baskılayıcı etkiyle doğrudan ilişkili olduğu kaydedildi.

"EGZERSİZ SADECE DESTEKLEYİCİ DEĞİL, BİRİNCİ BASAMAK OLABİLİR"

Uzmanlar, bu bulguların, egzersizin kanser tedavisinde sadece destekleyici bir rol oynamadığını, aynı zamanda birincil tedavi adayı olabileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Prof. Newton, “Kasların kasılmasıyla ortaya çıkan miyokinler, kanser hücreleri üzerinde baskılayıcı etki oluşturuyor” dedi.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Jessica Scott ise, düzenli egzersiz yapan meme kanseri hastalarının nüks riskinin %37 oranında azaldığını belirterek, bu etkinin birçok ilacın başarısından daha iyi olduğunu ifade etti.

YÜRÜYÜŞ DEĞİL, YOĞUN EGZERSİZ ETKİLİ

Araştırmada kullanılan egzersizlerin yüksek yoğunluklu ve zorlayıcı olduğu, bu nedenle sadece yürüyüş gibi hafif aktivitelerin benzer etkiyi göstermeyeceği vurgulandı. Newton, “Egzersiz ne kadar yoğun olursa, antikanser etki o kadar artıyor” dedi.

Çalışmada yer alan kadınlar, egzersizi iyi tolere etti. Newton, "Hastalar zorlu egzersizleri güvenli şekilde tamamladı" dedi.

DİRENÇ ANTRENMANLARI DA ÖNEMLİ

Ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizlerinin de kanserle mücadelede etkili olduğu ancak aralıklı antrenmana kıyasla daha düşük düzeyde etki gösterdiği belirtildi. Yine de, direnç antrenmanlarıyla kas kütlesinin artması, daha fazla miyokin salınımı sağlayarak kanserle mücadelede katkı sunabiliyor.

Kaynak: Dış Haberler

