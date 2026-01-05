İsrail, Türkiye’ye F-35 satışını artık durduramayacağını kabul ederken bu kez “ama” diyerek geri vites attı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye’ye F-35 verileceğini açıkça söylerken, uçaklarda İsrail menşeli sistemlerin yer almayacağını duyurdu

Netanyahu yönetimi, Türkiye’ye F-35 satışının önünü kesemeyince bu kez “teknoloji paylaşımı” bahanesini devreye soktu.

TEKNOLOJİ BAHANESİ

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel Türkiye’ye F-35 satışının artık ihtimal dışı görülmediğini kabul etti. Tel Aviv’in bu süreci gerekçeler öne sürerek sınırlı tutmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'YE F 35 VERİLİR AMA...

Tel Aviv, ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışına karşı net bir çizgi çekerek, uçağa entegre edilen İsrail menşeli sistemlerin Ankara’ya verilmeyeceğini duyurdu.

Kathimerini’ye konuşan İsrail Dşişleri Bakan Yardımcısı Haskel, F-35’te yer alan bazı sistemlerin İsrail menşeli olduğunu öne sürdü.

Bu sistemlerin Türkiye ile paylaşılmayacağını söyleyen Haskel, Tel Aviv’in kırmızı çizgisini bu başlık üzerinden kurdu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda “çok ciddi” değerlendirme yaptıklarını paylaşmıştı.

Haskel, bu açıklamalardan rahatsız olduklarını gizlemedi.

F-35, ABD öncülüğünde yürütülen çok uluslu bir beşinci nesil savaş uçağı programı olarak öne çıkıyor; platformda İsrail dahil ortak ülkeler tarafından geliştirilen çeşitli alt sistemler ve teknolojiler yer alıyor.

Tel Aviv’den görülmemiş geri vites! Bakan açıkladı: Türkiye’ye F-35 verilecek ama bizim sistemlerimiz olmayacak

TÜRKİYE GERÇEĞİ KABUL ETTİRDİ

Türkiye, F-35 programının asli ortaklarından biri olarak uzun süre üretim zincirinde yer aldı. Ankara’nın S-400 tercihi sonrası yaşanan kopuş, bugün hâlâ İsrail tarafından bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Ancak son açıklamalar, İsrail’in artık Türkiye’nin oyundan tamamen dışlanamayacağını kabul ettiğini gösterdi.

İSRAİL TÜRKİYE’Yİ RAKİP GÖRÜYOR

İsrail-Türkiye ilişkileri, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri nedeniyle en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’yi açık şekilde ana rakip olarak konumlandırıyor.

"YUNANİSTAN MÜTTEFİKİMİZ"

Haskel’in açıklamalarında Yunanistan’a özel bir parantez açması dikkat çekti.

İsrail-Yunanistan savunma işbirliğini öne çıkaran Haskel, güvenilir ortak vurgusuyla dolaylı biçimde Türkiye’yi hedef aldı. Tel Aviv’in Doğu Akdeniz’de kurmaya çalıştığı denge politikasında Türkiye karşıtı eksen bir kez daha gözler önüne serildi.

Sharren Haskel, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma işbirliğini özellikle öne çıkararak, bu ortaklığın gelecekte güvenlik ve emniyet açısından önemli katkılar sağlayacağını da itiraf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası