Termometreler 52 dereceyi gördü, 7 kentte resmi tatil ilan edildi

Ortadoğu'yu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Irak'ta hayatı durma noktasına getirdi. Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği 7 kentte resmi tatil ilan edilirken, bazı bölgelerde mesai saatleri kısaltıldı.

Irak, son iki gündür etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Özellikle güney ve orta bölgelerde termometreler 52 dereceye kadar çıkarken, hükümet bazı kentlerde resmi tatil kararı aldı, diğerlerinde ise mesai saatlerini kısalttı.

7 KENTTE RESMİ TATİL

Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra, Meysan, Zikar, Vasıt, Babil, Kerbela ve Divaniye’de kamu kurumları geçici olarak kapatıldı. Bu adım, hem kamu çalışanlarını korumak hem de sıcak havanın olası sağlık etkilerini en aza indirmek amacıyla atıldı.

GÜNEŞTEN UZAK DURUN, BOL SIVI TÜKETİN

Yetkililer, sıcaklığın zirve yapacağı günün bugün olacağını belirtti. Vatandaşlara özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, doğrudan güneşe maruz kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

IRAK METEOROLOJİ KURUMU'NDAN UYARI

Irak Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Amir el-Cabiri, sıcak hava dalgasının salı gününe kadar süreceğini, ardından hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji verilere göre, ülkenin güney ve orta kesimlerinde sıcaklık 50 ila 52 derece arasında seyrederken, kuzey bölgelerde bu rakamlar 44 ila 49 dereceye kadar düşüyor.

16 SAATİ BULAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Öte yandan yüksek sıcaklıklar, elektrik altyapısını da olumsuz etkiledi. Birçok kentte 16 saate varan kesintiler yaşanıyor.