The Economist'ten dikkat çeken analiz: Rusya yeni ve büyük bir hamleye hazırlanıyor

İngiliz gazete The Economist, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir analize yer verdi. Analizde, Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev'e azalan desteğine dikkat çekilerek, Rusya'nın 'yeni ve büyük bir hamle'ye hazırlandığı belirtildi.

Üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova'daki saldırı ve Rusya'nın Kiev'i suçlaması ile bölgedeki tansiyon iyice yükseldi. Batı'nın Ukrayna'ya destek açıklamaları sonrası bir yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditleri dikkat çekerken bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşına dair analizler gözlerden kaçmadı.

Son analiz ise İngiliz gazete The Economist'ten geldi. 'Rusya uzun bir cephe hattında yeni ve büyük bir hamleye hazırlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan gazete Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev'e azalan yardımına dikkat çekti.

'UKRAYNA'NIN BATILI MÜTTEFİKLERİNİN DİKKATİ DAĞILMIŞ DURUMDA'

Ukraynalıların 'anlaşılır bir şekilde' dünya siyasetçilerini kendi durumlarından dolayı suçladıklarını belirten The Economist, "Ortadoğu, yaklaşan seçimler ve kendi ekonomik sıkıntılarıyla meşgul olan Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin dikkati dağılmış durumda" dedi.

Yazıda "Ukrayna askerleri top mermilerini paylaştırmaya zorlanıyor, Rusya ise bazı yerlerde onları beşe bir oranında geride bırakıyor. Geçen hafta yalnızca bir gecede Ukrayna'ya 150'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatıldı, ancak Ukrayna'da savunma silahları, özellikle de en ölümcül davetsiz misafirleri ortadan kaldırabilecek olanlar tükeniyor" ifadelerine yer verildi.

PUTİN AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

Batı'nın Ukrayna'ya yardımının F-16'ları da içermesi planı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'F-16'LARI DA YOK EDECEĞİZ'

Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz” diye konuşmuştu.

'MEŞRU HEDEF HALİNE GELECEK'

F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtmişti.

Ukrayna’ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, “Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek” şeklinde konuşmuştu.