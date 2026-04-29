Titan denizaltısında hayatını kaybeden Süleyman Davud’un annesi Christine, 9 aylık DNA maratonunun ardından yaşadığı dehşeti anlattı: "Ayakkabı kutusu kadar iki kutu verdiler."

2023 yılında Titanic enkazına ulaşmaya çalışırken içe doğru patlayan Titan denizaltısında hayatını kaybeden iş insanı Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davud’un naaşlarından geriye kalanlar, facianın üzerinden geçen yaklaşık üç yılın ardından ailelerine teslim edildi.

"AYAKKABI KUTUSU KADAR İKİ KÜÇÜK KUTU"

Titan denizaltısında hayatını kaybeden Süleyman Davud'un annesi Christine, dokuz ay süren ıstıraplı bir bekleyişin ardından evlat ve eşine ait emanetleri nihayet teslim alabildiğini açıkladı:

"Dokuz ay boyunca bedenlerini alamadık. Aslında beden derken, geriye kalan çamuru kastediyorum. Ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki küçük kutu içinde geldiler."

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz tabanından binbir güçlükle çıkarılan bu kalıntılar, titiz DNA testlerinin ardından ayrıştırılmıştı. Daw, ekiplerin ayıramadığı karışık DNA yığınlarını almayı reddettiğini, sadece eşi ve oğluna ait olduğu kesinleşen parçaları kabul ettiğini iletti.

"SANİYELER İÇİNDE YOK OLDULAR"

Eğitimli bir psikolog olan Christine, denizaltının bir saniyeden bile kısa bir sürede içe doğru çöktüğünü ve içindekilerin acı çekmeden anında hayatını kaybettiğini öğrenmenin kendisine bir nebze olsun teselli verdiğini söyledi. "Bir an oradaydılar, bir an sonra yoktular. Acı çekmediklerini bilmek benim için çok önemliydi" diyen anne, bu durumun yasıyla başa çıkmasını kolaylaştırdığını ekledi.

İHMALLER ZİNCİRİ

Facianın ardından yapılan soruşturmalarda OceanGate şirketinin ve CEO Stockton Rush’ın ciddi güvenlik uyarılarını görmezden geldiğini tespit edilmişti.

Titan’ın karbon fiber gövdesinin derin deniz basıncına dayanamayacağı yönündeki uzman görüşleri dikkate alınmadı.

Christine, eşinin Rush’ın "karizmasına ve ikna kabiliyetine" kapıldığını, ancak teknik sorunların ve geçmişteki başarısız denemelerin kendilerine asla dürüstçe anlatılmadığını aktardı.

OĞLUNUN TİTANİC MERAKI YARIM KALDI

Evinde hala oğlunun tamamladığı 9 bin parçalık dev Titanic Lego modelini sergileyen anne Süleyman'ın bu gemiye olan hayranlığının çocukluk yıllarına dayandığını anlattı.

Aslında geziye kendisinin katılacağını ancak oğlunun bu deneyimi babasıyla yaşamasını istediği için biletini ona devrettiğini belirten anne, "Babasının yanında anılar biriktirmesinden dolayı onun adına mutluydum. Bunu artık değiştiremem" dedi.

