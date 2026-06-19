Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefonun alev aldığı bildirildi. Kontrol kulesinin talimatı üzerine park yerine dönen uçakta yaralanan olmadığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, havalimanında Tokyo-Londra seferi için kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefon alev aldı. Kabin içinde dumanın yükseldiği ihbarı sonrası mürettebat, alevlere bir yangın söndürücüyle müdahale etti.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında, uçakta bulunan mürettebat dahil 211 kişiden yaralanan olmadı. Akıllı telefonun bir yolcuya ait olduğu belirlendi.

Tokyo uçağında yangın paniği! Akıllı telefon alev aldı

Havalimanı trafik kontrol kulesinin talimatı doğrultusunda park yerine dönen yolcu uçağı, güvenlik kontrolleri sonrası gecikmeli şekilde Londra'ya doğru yola çıktı.

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