Japonya’da bir demir yolu istasyonunda görev yine bir kediye emanet edildi. Wakayama’da düzenlenen törenle “Yontama” adlı kedi, ülkenin üçüncü kedi istasyon şefi olarak göreve başladı.

Japonya’nın Wakayama eyaletinde alışılmışın dışındaki bir atama daha gerçekleşti. Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi, Kishi İstasyonu’nda düzenlenen törenle “Yontama” isimli kediyi resmen istasyon şefi ilan etti. Böylece Yontama, ülkede bu ünvanı taşıyan üçüncü kedi oldu.

'ŞEF ADAYI' DA TANITILDI

İstasyon binasının önünde gerçekleştirilen törende, şirket yetkilileri ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi Başkanı Mitsunobu Kojima, Yontama’nın boynuna istasyon şefliğini simgeleyen madalyayı takarak görevi resmileştirdi. Aynı törende, “Rokutama” adlı kedi de istasyon şefi adayı olarak kamuoyuna tanıtıldı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Kojima, yerel demir yollarının önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, Yontama’nın bu dönemde istasyon şefi olarak değişimlere öncülük etmesini beklediklerini ifade etti.

Kishi İstasyonu’nda daha önce bu görevi üstlenen “Nitama” adlı kedi ise Kasım 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından “fahri istasyon şefi” unvanıyla onurlandırıldı.

UYGULAMA 2007'DE BAŞLADI

Kedi istasyon şefi uygulaması, ilk kez 2007 yılında “Tama” adlı kedinin göreve getirilmesiyle başlamıştı. Bu sıra dışı uygulama, demir yolu hattının turistik ilgisini artırarak ciddi bir gelir artışı sağlamış ve şirketin mali sıkıntılarını aşmasına katkıda bulunmuştu.

Başarıyla sonuçlanan bu model, zamanla Japonya genelinde örnek alınarak birçok yerel demir yolu işletmesinin kedi, köpek, tavşan ve farklı hayvanları istasyon şefi olarak görevlendirmesine ilham verdi.

