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Trump, CNN muhabirini yerden yere vurdu: "Oh 'fake news' CNN, yalan haber mi yapacaksın?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinde İran'a yönelik saldırıyı 'küçümseyen' CNN ve NYT'yi yerden yere vurdu. Trump, kendisine soru soran CNN muhabiri Kaitlan Collins'e "Ah, fake news CNN mi? Ay yay yay! Bu soruyu duyana kadar bekle! Yalan haber mi yapacaksın?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Liderler Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde devam ediyor. NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 3 nükleer tesisine yapılan saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fordo Nükleer Tesisi'nin tamamen yok edildiğini söyleyen Trump, tesisin yok edilmediği yönünde haberler yapan CNN ve New York Times gazetesini ise yerden yere vurdu.

İran'a saldırıyı gerçekleştiren pilotları 'kahraman' olarak nitelendiren Trump, basın toplantısı sırasında kendisine soru yönelten CNN muhabirini eleştirdi.

CNN MUHABİRİNİ REZİL ETTİ

Trump Lahey'de kendisine soru yönelten CNN muhabiri Kaitlan Collins'i tiye aldı. ABD Başkanı CNN muhabiri konuşmadan önce, "Ah, fake news CNN mi? Ay yay yay! Bu soruyu duyana kadar bekle! Yalan haber mi yapacaksın?" dedi.

CNN VE NYT, HASTA VE PİSLİKTİR

Trump konuşmasında İran'a saldırıların başarısız olduğunu belirten CNN ve NYT'yi 'hasta' olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, "CNN ve NYT hastasınız bu insanları övmeniz gerekiyor. Askerlerimizin ve savaşçılarımızın ne kadar harika olduğunu gerçekten söylemelisin...Tesis vurulduktan hemen sonra pilotlarımızla konuştum ve bana 'Vurduk başkanım' dediler. CNN pisliktir, MSDNC pisliktir, New York Times pisliktir. Onlar kötü insanlardır, hastalardır" dedi.

CNN'İN İÇGÜSÜ, HABERİ ÇARPITMAKTIR

Trump'ın söz verdiği ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de "CNN'in içgüdüsü... olayı çarpıtmaktır... Fordo'da ne olduğunu değerlendirmek istiyorsanız, sahte haberlerde söylenenlere rağmen bir kürek almalısınız." ifadeleriyle CNN eleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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