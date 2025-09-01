Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Hindistan'ı Rusya'ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti!

Trump, Hindistan’ı Rusya’ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti!

Trump, Hindistan’ı Rusya’ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti!
Dünya Haberleri

Yeni Delhi’yi “ABD’yi yıllarca soydu” sözleriyle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, “En yüksek vergileri onlar uyguladı, şimdi sıfırlasalar da çok geç!” diyerek Modi yönetimine sert çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın yıllardır sürdürdüğü tek taraflı ticaret politikasını hedef aldı. 

Truth Social’da yaptığı dikkat çeken açıklamada, Hindistan’a yönelik ithamlarını peş peşe sıralayan Trump, gümrük vergilerinin sıfırlanması teklifinin artık “geç kaldığını” açıkladı.

ABD Başkanı, Hindistan’ın ABD ile olan ticari ilişkilerinde dengesizliğe neden olduğuna işaret ederek "Çok az kişinin anladığı şey şu ki, biz Hindistan ile çok az iş yapıyoruz, ama onlar bizimle muazzam miktarda iş yapıyor. Başka bir deyişle, onlar bize büyük miktarda mal satıyor, yani en büyük 'müşterileri', ama biz onlara çok az satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Hindistan’ı Rusya’ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti! - 1. Resim

"EN YÜKSEK VERGİLERİ HİNDİSTAN UYGULUYOR"

Trump, Hindistan’ın ABD ürünlerine uzun yıllar boyunca yüksek vergiler uyguladığını belirterek, bu nedenle Amerikan şirketlerinin Hindistan pazarına giremediğini vurguladı.

"İlişki tamamen tek taraflı bir felaketti. Hindistan bize bugüne dek dünyanın en yüksek tarifelerini uyguladı. Şirketlerimiz Hindistan'a satış yapamaz hale geldi" diyen Trump, bu durumun onlarca yıldır sürdüğünü ve artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

"ŞİMDİ VERGİLERİ SIFIRLAMAK İSTİYORLAR, AMA ÇOK GEÇ!"

Açıklamalarında Hindistan’ın son dönemde ticaret açığını dengelemek için bazı adımlar atmaya çalıştığını belirten Trump, "Şimdi gümrük vergilerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama iş işten geçiyor. Bunu yıllar önce yapmalıydılar" diyerek Yeni Delhi yönetimini hedef aldı.

"ALIMLARINI RUSYA'DAN YAPIYORLAR"

Trump, Hindistan’ın askeri ve enerji ithalatında da ABD’yi geri plana ittiğini öne sürerek, "Hindistan petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ise ABD'den alıyor" ifadesini kullandı. Trump bu tutumun da Washington’un ticaret açısından dezavantajlı konuma düşmesine neden olduğunu savundu.

