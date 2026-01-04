VENEZUELA GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI'NI BELİRLEDİ Venezuela Yüksek Mahkemesi, Nicolás Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınmasının ardından, devlet yönetiminin devamı için kritik bir karar aldı. Venezuela Yüksek Mahkemesi, ABD operasyonunda gözaltına alınan Nicolás Maduro’nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesine karar verdi.

39 dakika önce

ÇİN: ABD, MADURO VE EŞİNİ DERHAL SERBEST BIRAKMALI Çin, ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin "derhal" serbest bırakılması çağrısında bulundu. Maduro ve eşi, Amerikan güçleri tarafından Venezuela'nın başkenti Caracas'tan kaçırıldıktan sonra ABD'de gözaltında tutuluyor. Pekin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, ABD'yi Başkan Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlamaya, Başkan Maduro ve eşini derhal serbest bırakmaya, Venezuela rejimini yıkma çabalarına son vermeye ve sorunu diyalog ve müzakereler yoluyla çözmeye çağırıyor" denildi. Pekin daha önce yaptığı açıklamada, "ABD'nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasından derin şok duyduğunu ve bunu şiddetle kınadığını" belirtmişti.

78 dakika önce

MADURO NEW YORK'TA Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne iniş yaptı. Maduro, inişin ardından Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanları tarafından burada gözaltına alındı. Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesinde bulunan federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulması bekleniyor. Bu tesis, daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumların da kaldığı bir yerleşke olarak biliniyor.

45 dakika önce

GÖZALTI MERKEZİNE GETİRİLDİ ABD'nin CNN televizyonu tarafından yayımlanan görüntülere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro helikopterle Manhattan'a getirildikten sonra, kolluk kuvvetleri eşliğinde gözaltı merkezine götürüldü. Bu esnada Maduro, kendisini bekleyenlere İngilizce olarak, "İyi geceler, mutlu yıllar" ifadeleriyle seslendi.

60 dakika önce

ABD'DEN VİDEO PAYLAŞIMI Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video, ABD'nin Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gösterdi. Devrik lider Nicolas Maduro'nun Rapid Response 47 hesabından paylaşılan videosunda, siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği ve üzerinde "DEA NYD" yazan mavi halılı bir koridorda polis eşliğinde yürüdüğü görülüyor. Üzerine İngilizce "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklenen görüntülerin, Maduro'nun Manhattan'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ofisinde parmak izi alındığı anlara ait olduğu belirtildi. Videoda kısa bir an için Maduro'nun "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği de yer alıyor. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD'nin Venezuela krizine yaklaşımının sembolik bir adımı olarak yorumlandı ve sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

679 dakika önce

TRUMP: VENEZUELA’YI BİZ YÖNETECEĞİZ ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin kontrolünü Amerikan yetkililerinin üstleneceğini açıkladı. Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil üst düzey yetkililerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Trump, operasyonu "Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri" olarak nitelendirdi. Trump, "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

41 dakika önce

RODRİGUEZ: HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAĞIZ Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısının ardından sert bir açıklama yaptı. Rodriguez, "Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız" diyerek ulusal egemenlik vurgusu yaptı ve "Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı" çağrısında bulundu. Devlet televizyonunda halka seslenen Rodriguez, Venezuelalılara ülkeyi birlik içinde savunma çağrısı yaparak, "Başkan Maduro'nun böyle durumlar için öngördüğü seferberlik ve olağanüstü halk kararnameleri uygulamadadır," dedi. Hükümetin görev başında olduğunu belirten Rodriguez, "Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır o da Maduro'dur" ifadelerini kullandı.

18 dakika önce

RUSYA, MADURO VE EŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi.Bakanlıktan, ABD'nin Venezuela saldırısıyla ilgili yapılan yeni açıklamada, Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğuna dair haberlerin teyit edildiği hatırlatıldı.ABD ile Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için koşullar yaratılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

7 dakika önce

BM'DEN VENEZUELA GERİLİMİNE DAİR 'ENDİŞE' AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Venezuela'daki son gelişmelerin bölge genelinde endişe verici sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, özellikle ABD'nin askeri eylemiyle tırmanan gerilimden dolayı derin bir endişe duyuyor. Bu tür eylemlerin bölge için kaygı verici sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in uluslararası hukuk ve BM Şartı'na bağlı kalmanın hayati önemini bir kez daha vurguladığı ve uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyduğu ifade edildi. Guterres, son olarak Venezuela'daki tüm ilgili aktörleri kapsayıcı bir diyalog kurmaya davet etti.

63 dakika önce

TRUMP'TAN 'MADURO NEREDE?' SORUSUNA CEVAP Trump, Fox News'e yaptığı son açıklamada "Birkaç adamımız vuruldu ama can kaybımız yok. Maduro, kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Son anlarında bizimle pazarlık yapmaya çalıştı. Yakalanmasını bir dizi gibi canlı izledim. Operasyon sonrasında tüm hava araçlarımız geri döndü. Bu operasyonu 4 gün önce yapacaktık ama bekledik. Biz uyuşturucu ile savaşıyoruz, mücadelemizin devam edeceğini söylemiştim. Venezuela'da başkası da Maduro gibi devam edemez. Dünyada bu operasyonu bizden başka hiçbir ülke yapamaz. Venezuela petrol piyasasında yer alacağız" dedi.

32 dakika önce

DIŞİŞLERİ'NDEN ABD VE VENEZUELA'YA İTİDAL ÇAĞRISI Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Venezuela’daki son gelişmeleri yakından izliyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve halkının huzur ile esenliğine büyük önem vermektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek amacıyla tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

460 dakika önce

CARACAS'TA ŞİDDETLİ PATLAMA Fransa merkezli haber ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehirden duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamanın nedenine dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası