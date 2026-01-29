ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte yer aldığı çerçeveli fotoğrafın, Beyaz Saray'daki yenilenen bir salonda sergilendiği belirtildi. Söz konusu kare, bazı ABD'li senatörlerin tepkisini çekerken, Kremlin'in baş müzakerecisi Kiril Dimitriyev fotoğrafı, "Güzel. Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir" diyerek yorumladı.

The Hill'in haberine göre, Putin ile Trump'ın fotoğrafı, Beyaz Saray'ın batı kanadı ile konut kısmını birbirine bağlayan ve "Palm Room" olarak adlandırılan odada sergilendi. Edinilen bilgilere göre söz konusu kare, Trump ve Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentindeki havaalanı pistinde yan yana poz verdiği anı yansıtıyor.

Trump, Putinle fotoğrafını Beyaz Saraya astı: Bir kare bin kelimeye bedeldir

"BİR FOTOĞRAF BİN KELİMEYE BEDELDİR"

Kremlin'in baş müzakerecisi Kiril Dimitriyev, söz konusu kareyi sosyal medya platformu X'te yorumladı. Dimitriyev, "Güzel. Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA GÖZE SOKULMUŞ GİBİ"

Öte yandan Beyaz Saray'a asılan Trump-Putin fotoğrafı, bazı ABD'li senatörlerin tepkisini çekti. Virginia Senatörü Mark Warner, "Putin'i Amerikan halkının ve kendi ailesinin üzerine koymak. Biraz fazla göze sokulmuş gibi" ifadelerinde bulundu.

Trump ile Putin'in yer aldığı fotoğrafın hemen altında ise Trump'ın Florida'daki bir yarışta torunlarından biriyle çekilmiş başka bir karesi bulunuyor. Haberde, Trump yönetiminin Palm Room'daki değişikliklerinin Beyaz Saray'ın diğer bölümlerine kıyasla daha sınırlı olduğu belirtildi.

