İsrail ordusu Kuneytra’da sınırı aşarak tanklarla köylere girdi, terk edilmiş bir askeri birliği havaya uçurdu. Patlamalar bölgeyi sarsarken Trump yönetimi gerilimin Suriye’yi istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Netanyahu’yu uyardı.

Suriye’nin güneyi yeniden karıştı. İsrail ordusu Kuneytra’da sınırı aşarak iki tank ve askeri araçlarla köylere girdi, terk edilmiş askeri birliği havaya uçurdu. ABD’de Trump yönetimi ise saldırıların Suriye’yi istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle alarma geçti.

KUNEYTRA HATTINDA İŞGAL SİNYALLERİ

Suriye devlet televizyonu, soykırımcı İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Samdaniye köyüne 2 tank ve 10 asker taşıyan araçla ilerlediğini aktardı.

İsrail güçleri, bölgede bulunan terk edilmiş bir askeri birliği patlattı.

Pazartesi günü de aynı bölgedeki Sayda el-Hanut köyünün batı kesimlerine doğru hareketlilik yaşanmıştı.

Şam yönetimi, bu baskınların 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtti. Gazze sonrası büyüyen krizin Suriye’de yeni bir cephe açtığını duyurdu.

ŞAM’DAN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Suriye yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalındaki saldırılarının arttığını ve bölgedeki sivillerin hedef alındığını kaydediyor. Şam’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail güçleri işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli."

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da çağrı yapıldı:

"İsrail’in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk alınmalı."

İsrail ordusu Kuneytra’da sınırı aşarak tanklarla köylere girdi, terk edilmiş bir askeri birliği havaya uçurdu. Patlamalar bölgeyi sarsarken Trump yönetimi gerilimin Suriye’yi istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Netanyahu’yu uyardı.

ABD’DE NETANYAHU TEPKİSİ: TRUMP UYARDI

ABD merkezli Axios’un haberine göre, Donald Trump yönetimi, İsrail’in Suriye’deki saldırıları nedeniyle artan gerilimden rahatsız. İki ABD’li kıdemli yetkili, bu kaygıların Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinden sonra gündeme geldiğini söyledi.

Yetkililer, Washington’ın Suriye’ye yönelik saldırılardan önce bilgilendirilmediğini, İsrail’in geçmişte yaptığı gibi askeri kanallar üzerinden uyarı da iletmediğini aktardı.

Netanyahu ile yapılan görüşmelerde, saldırıların durması gerektiği açık biçimde ifade edildi. Yetkililerin sözleri haberde şu cümleyle yer aldı:

"Böyle devam ederse kendi kendini yok edecek, büyük bir diplomatik fırsatı kaçıracak ve yeni Suriye hükümetini düşmana çevirecek."

"SURİYE’Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRABİLİR"

ABD’li yetkililer, saldırıların Suriye kamuoyunda öfkeyi artırdığını ve kayıplar nedeniyle misilleme çağrılarının büyüdüğünü belirtti.

Haberde, Netanyahu’nun adımlarının, Washington’ın Suriye’nin ileride Abraham Anlaşmaları'na katılması için yürüttüğü süreci zayıflattığı ifadesi de yer aldı.

Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye’ye destek mesajı verdi:

"Suriye’nin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için attığı adımları destekliyoruz."

Trump ayrıca İsrail’e seslenerek "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu.

SURİYE: BİNLERCE SALDIRI KAYDA GEÇTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önceki açıklamasında, 8 Aralık 2024 ile 18 Eylül 2025 arasında İsrail’in Suriye’ye 1000’den fazla hava saldırısı ve 400’den fazla kara saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası