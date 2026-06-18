ABD basının sızdırdığı telefon görüşmeleri Trump ile Netanyahu arasındaki köprüleri attı: İran’la barış takvimini bozmak isteyen ve sürekli bombalama talep eden Netanyahu’ya çileden çıkan Trump, "Lanet olası deli, benden izin istiyor; benim desteğim olmasa hapisteydi" diyerek kapıyı yüzüne kapattı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkiler koptu.

Trump, ABD ekonomisini zorlayan ve petrol fiyatlarını artıran İran savaşına son vermek için diplomatik yollar ararken, savaşı uzatmak isteyen Netanyahu'ya karşı büyük bir öfke biriktirdi.

Son dönemde yapılan telefon görüşmelerinde Trump, Lübnan ve İran'daki saldırılarını sürdüren Netanyahu’yu yerden yere vurmuştu.

Savaşın tetiklediği küresel ekonomik durgunluktan endişe eden Trump'ın, kendisini 1930'ların Büyük Buhran dönemiyle aynı kefeye koymasından dolayı İsrail Başbakanı'na oldukça kızgın olduğu ileri sürüldü.

Trump ve Netanyahu arasında deli kavgası! ABD basını seçim desteğinin kesileceğini yazdı

TRUMP'TAN AĞIR HAKARET: DELİ"

Haberde, Trump’ın danışmanlarına "Netanyahu’yu kimse idare edemez" dediği ve İsrail Başbakanı'nın "herkesi bombalamak" istediğini belirttiği ifade edildi.

Son haftalarda Lübnan'daki bombalamalar nedeniyle çileden çıkan Trump'ın, katıldığı bir telefon görüşmesinde Netanyahu’ya açıkça "lanet olası deli" dediği sızmıştı. Trump aynı görüşmede Netanyahu'ya, kendi desteği olmasaydı şu an hapiste olacağını da hatırlattı.

Trump ve Netanyahu arasında deli kavgası! ABD basını seçim desteğinin kesileceğini yazdı

NETANYAHU "İZİN İSTİYOR" DİYEREK AŞAĞILADI

Trump, Netanyahu’nun bölgede sürekli olarak daha fazla askeri harekat yapılmasını savunmasından tamamen bıktı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol ablukasının kalkması yönünde varılan uzlaşıya şaşıran ve karşı çıkan İsrail tarafı, Trump tarafından devre dışı bırakıldı.

Trump, İsrail Başbakanı'nın kararları kendi başına alamadığını belirterek, "İlişkinin net sınırları var, Netanyahu benden izin istiyor" dedi. Netanyahu’yu aleni bir şekilde aşağılayan Trump, "O bize 'büyük' diyor, ama asıl 'küçük' olan kendisi" ifadelerini kullandı.

"Koltuğunu Korumak İçin Savaşı Uzatıyor"

Beyaz Saray yetkilileri de Netanyahu’dan giderek daha fazla bıkmış durumda. ABD basınına göre yönetim içindeki birçok isim, sonbaharda zorlu bir seçime girecek olan ve anketlerde çoğunluğu kaybeden Netanyahu’nun, kendi siyasi koltuğunu korumak ve iktidarını güçlendirmek için İran savaşını kasıtlı olarak uzatmaya çalıştığına inanıyor. Trump, daha önce yolsuzluk davası için affedilme çağrısı yaptığı Netanyahu'ya bu kez seçim kampanyasında destek vermeyi de planlamıyor.

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