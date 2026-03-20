ABD medyasının iddiasına göre Trump yönetimi, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etme veya ablukaya alma planlarını değerlendiriyor.

Dünya ABD ve İsrail'in İran ile savaşına kilitlenmiş durumda. Orta Doğu'da kazan kaynarken ABD medyasından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İŞGAL PLANI MASADA

ABD medyasına göre Trump yönetimi, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etme veya ablukaya alma planlarını değerlendirmeye aldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TRUMP, NATO MÜTTEFİKLERİNİ BEKLİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirmişti. Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt, "Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini vurgulamıştı.

