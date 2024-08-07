Trump'a suikast girişiminde Tahran'ın parmağı mı var? ABD iddia etti, İran cevap verdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Ağustos 2024 01:18 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 01:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminde İran'ın işin içinde olduğunu iddia etti. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin iddialarına tepki göstererek, "ABD hükümetinden bu konuda herhangi bir bilgi almadık ancak söz konusu operasyon tarzının, İran hükümetinin Kasım Süleymani'nin katilini yasal yollarla yargılama politikasıyla çeliştiği açıktır" ifadelerine yer verdi.