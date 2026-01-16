2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu kaybetmesinden endişe ettiğini belirten Trump, kendi yönetiminin başarılarına vurgu yaparak, "Aslına bakarsanız, elde ettiğimiz başarılar düşünüldüğünde seçim yapmaya bile gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki ifadesinin 'şaka' olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde 2026 ara seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu kaybetmesinden endişe ettiğini belirtmişti. Başkanlık seçimlerini kazanıp ara seçimleri kaybetmeyi 'derin bir psikolojik sorun' olarak nitelendiren Trump, kendi yönetiminin elde ettiği sonuçlara vurgu yaparak, "Aslına bakarsanız, elde ettiğimiz başarılar düşünüldüğünde seçim yapmaya bile gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın dün bir haber ajansına verdiği özel mülakatta dile getirdiği bir ifadenin endişe edilecek bir şey olmadığını savundu.

Trumpın ara seçim açıklamasına Beyaz Saraydan cevap geldi: Sadece bir şakaydı

"SADECE ŞAKA YAPIYORDU"

Leavitt, Trump'ın dünkü mülakatında, "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki sözlerinin gerçek bir niyet beyanı olmadığını ifade ederek, "Başkan sadece şaka yapıyordu. 'Harika bir iş çıkarıyoruz, her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı belki de (ara seçimlere gerek olmadan) böyle devam edelim diye düşünüyordur' demek istedi." diye konuştu. Leavitt, Trump'ın o bölümde 'esprili bir şekilde' konuştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, kasımdaki ara seçimlere yönelik öngörülerini paylaşmıştı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini dile getiren Donald Trump, aksi halde Demokratların azil sürecini başlatacağını ve "halkın çoğunluğunun karşı olduğu politikalar" uygulayacağını kaydetmişti.

Trump, "Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım." ifadesini kullanmıştı.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını belirten Trump, "Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik." dedi.

