Trump'ın 'Bela' paylaşımı kafaları karıştırdı! Ne demek istedi?

Trump'ın 'Bela' paylaşımı kafaları karıştırdı! Ne demek istedi?

- Güncelleme:
Trump&#039;ın &#039;Bela&#039; paylaşımı kafaları karıştırdı! Ne demek istedi?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik “Bela” paylaşımıyla merak uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik "Bela" paylaşımıyla merak uyandırdı.

Trump’ın kısa mesajı dakikalar içinde binlerce yorum aldı, sosyal medya kullanıcıları paylaşımın anlamına bir türlü akıl sır erdiremedi. Kimi bunu bir seçim mesajı sandı, kimi de Belarus’a gönderme olduğunu tahmin etti.

Tek kelimelik mesaj kısa sürede gündem olurken, paylaşımın Belarus’taki tutukluların serbest bırakılması sürecine işaret ettiği sonradan ortaya çıktı.

BELARUS'A TEŞEKKÜR

Trump, daha sonra yaptığı açıklamada Belarus yönetimine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Belarus’a ve güçlü liderine teşekkürler. 1300’ün de yakında serbest bırakılmasını umuyorum!”

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik "Bela" paylaşımıyla merak uyandırdı
ABD Başkanı Donald  sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik “Bela” paylaşımıyla merak uyandırdı

1300 TUTUKLUYA DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın mesajında özellikle 1300 tutuklunun serbest bırakılmasına vurgu yapması, sürecin uluslararası boyutunu gündeme taşıdı. Ancak serbest bırakılacak kişilerin kimler olduğu konusunda resmi açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA YANKI

Trump’ın “Bela” paylaşımı, tek kelimeyle uluslararası diplomasiye işaret etmesi nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşımın ardından gözler Belarus’taki gelişmelere çevrildi.

