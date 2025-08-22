FBI, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un evine baskın düzenledi!

Donald Trump’ı sık sık kamuoyu önünde eleştiren, hatta “yanlış kararların arkasındaki isim” diyerek eski patronunu hedef alan John Bolton’un evi, sabahın erken saatlerinde FBI tarafından basıldı.

Gizli belge soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Bolton’un Maryland’deki evine saat 07.00’de girildi. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı döneminde Trump’ın bombaları tutan eli olarak görülen Bolton’un, 2020’de yayınladığı anı kitabında devlet sırlarını ifşa ettiği iddiası yeniden gündemde.

İlgili Haber Trump: Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşındaydık

GİZLİ BELGE İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

FBI yetkilileri, operasyonu sabah saat 07.00’de başlattı. Baskının ardından Patel, sosyal medya platformu X üzerinden "Hiç kimse kanunların üstünde değildir… FBI ajanları görev başında" mesajını paylaşarak kamuoyuna net bir mesaj verdi.

Soruşturmanın, Bolton’un 2020 yılında yayımlanan "The Room Where It Happened" adlı anı kitabında gizli bilgilere yer verdiği şüphesiyle başlatıldığı belirtiliyor. Trump yönetimi, kitabın yayınlanmasını engellemek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bolton, gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlanmıştı.

BİDEN YÖNETİMİNDE SORUŞTURMA DURMUŞTU

Bir başka üst düzey yetkiliye göre, esi Başkan Biden yönetimi döneminde soruşturma “siyasi nedenlerle” dondurulmuştu. Ancak Patel’in FBI Direktörlüğüne gelmesiyle birlikte dosya yeniden açıldı.

Bolton, Trump ile yollarını ayırdıktan sonra, kablolu haber kanallarında sık sık eski patronunu eleştirmeye başlamıştı. Özellikle ulusal güvenlik ve dış politika konularında, Trump yönetiminin kararlarını kamuoyu önünde sert şekilde hedef aldı.

Kash Patel, FBI Direktörü olarak atandığı günden bu yana “devleti yolsuzluktan temizleyeceğini” ve “örtbasları ortaya çıkaracağını” taahhüt etti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise, eski FBI Direktörü James Comey’yi hedef alarak, 2016 seçimleri öncesinde “Kongre’yi yanılttığını” iddia etmişti.