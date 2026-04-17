Trump’ın 'İran’dan sonra sıra ona gelecek' diyerek açıkça hedef gösterdiği Küba’da, Hollywood senaryolarını aratmayan bir operasyona imza atıldı. Raul Castro’nun 'Yengeç' lakaplı torunu tarafından doğrudan Beyaz Saray’a ulaştırılmak üzere gönderilen 'mühürlü mektup' Miami Havalimanı’nda deşifre edildi.

Venezuela’daki müttefiki Maduro’yu kaybeden Küba rejimi, doğrudan Başkan Trump’a ulaşmak için diplomatik teamülleri yıkan bir adım attı. Raul Castro’nun torunu ve baş danışmanı Raul Rodriguez Castro, içinde "yaptırımların hafifletilmesi" ve "ekonomik anlaşma" tekliflerinin bulunduğu mühürlü bir mektubu, lüks turizm sektöründe faaliyet gösteren arkadaşı Roberto Carlos Chamizo Gonzalez’e teslim etti.

MİAMİ HAVALİMANI’NDA FİLM GİBİ OPERASYON

Gizli mesajı şahsen Beyaz Saray’a iletmesi beklenen 37 yaşındaki iş adamı Chamizo, geçtiğimiz hafta Miami’ye iniş yaptı. Ancak Gümrük ve Sınır Koruma ajanlarının şüphesi üzerine durdurulan "lüks kurye"nin üzerinden resmi Küba mührü taşıyan o mektup çıktı. Mektuba el konulurken, Kübalı iş adamı apar topar Havana’ya geri gönderildi.

Beyaz Saray, mektubun içeriğine veya akıbetine dair soruları cevapsız bırakırken, operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.

Trump’ın hedefindeki ülkede film gibi operasyon! Castro’nun torunundan ABD Başkanına gizli kurye

RUBİO DEVRE DIŞI BIRAKILMAK İSTENDİ

Wall Street Journal'a konuşan diplomatik kaynaklar sıradışı girişimin arkasında yatan asıl nedenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğunu açıkladı. Küba kökenli bir ailenin oğlu olan Rubio, Havana’daki komünist rejime karşı en sert yaptırımların mimarı olarak biliniyor. Küba uzmanı Peter Kornbluh, "Kübalılar artık Rubio’nun tarafsız bir arabulucu olduğuna inanmıyor. Tırmanan krizi çözmek için doğrudan Trump’a ulaşmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

GİZLİ ELÇİ KİM?

Mektubu gönderen Raúl Rodríguez Castro, bir elinde altı parmakla doğduğu için Küba’da "El Cangrejo" (Yengeç) olarak tanınıyor. Yıllardır dedesi Raul Castro’nun korumalığını yapan "Yengeç", rejimin en güçlü figürlerinden biri. Kurye olarak seçtiği iş ortağı Chamizo’nun ise Havana yakınlarında geceliği 580 dolar olan lüks bir tatil köyü işletiyor.

Wall Street Journal'a açıklama yapan kaynaklar, "Trump'la bağlantısı olan Chamizo, iş adamı olduğundan Küba için şansını denedi" dedi.

TRUMP: "SIRADA KÜBA VAR"

Küba şu an tam bir insani felaketin eşiğinde. Trump’ın "Sırada Küba var, orası başarısız bir ülke" sözleri ve uyguladığı ağır abluka, rejimi köşeye sıkıştırmış durumda. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Pentagon, Küba’ya yönelik askeri operasyon için hazırlık planlarını sessizce yoğunlaştırıyor.

USA Today’in aktardığına göre, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve ardından Küba’ya petrol akışını kesmesi, iki ülke arasındaki tansiyonu hızla yükseltti. Trump yönetimi, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım tehdidinde bulunarak baskıyı artırdı.

Trump, İran’daki süreç tamamlandıktan sonra Küba’ya yönelebileceklerini öne sürerek "Bunu bitirdikten sonra Küba’ya da uğrayabiliriz" demişti.

