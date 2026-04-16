ABD Başkanı Donald Trump 13 Nisan'da yaptığı açıklamalarda, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

KÜBA'YA YÖNELİK MUHTEMEL OPERASYONLAR İÇİN SESSİZ HAZIRLIK

USA TODAY gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) öncülüğünde Küba'ya yönelik muhtemel bir operasyon için askeri planlamalar hız kazandı.

Yetkililer, söz konusu direktiflerin, ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilimin bir yansıması olduğunu savunarak, bu gerilimin Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

PENTAGON'DAN "HAZIRIZ" MESAJI

Pentagon'dan USA TODAY'e yapılan açıklamada ise farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğuna işaret edilerek, Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise muhtemel bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

