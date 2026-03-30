ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan Air Force One uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışı sırasında, güvenlik gerekçesiyle uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Havalimanı yakınlarında kimliği belirsiz bir drone görüldüğü ihbarı üzerine, bölgeye acil olarak helikopterler sevk edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago konutundan ayrılıp uçağına bindiği dakikalarda, Palm Beach Uluslararası Havalimanı’nda "kırmızı alarm" verildi. Kalkışa saniyeler kala radarda görülen ve "drone" olduğu iddia edilen şüpheli nesne nedeniyle tüm trafik donduruldu. Bir ticari havayolu pilotu, o anları yolcularına şu sözlerle duyurdu:

Şu anda bir drone saldırısı ihbarı var, yerdeki tüm uçuşlar askıya alındı. Yetkililer havalimanı çevresindeki tehdidi değerlendiriyor."

Trump'ın uçağına drone tehdidi! F-16'lar peş peşe havalandı, işaret fişekleri atıldı

İŞARET FİŞEKLERİ ATILDI

Drone alarmıyla eş zamanlı olarak Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) devreye girdi. Yasaklı hava sahasını ihlal eden ve kuleye cevap vermeyen sivil bir uçağı durdurmak için havalanan F-16 savaş uçakları, Florida semalarında görüldü. Pilotun dikkatini çekmek için atılan işaret fişekleri yerel halkta patlama paniğine neden olurken, NORAD yetkilileri durum hakkında şöyle konuştu:

"F-16 savaş uçaklarımız, geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden bir sivil uçağı durdurmuştur. Pilotu uyarmak amacıyla işaret fişekleri kullanılmış ve uçak güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır."

GİZLİ SERVİS: RİSK YOK

Olayın ardından açıklama yapan ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, helikopter hareketliliğinin rutin bir operasyon olduğunu savunarak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Guglielmi, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir aşamada Air Force One veya Başkan'ın güvenliği için herhangi bir risk söz konusu olmamıştır. Gözlemlenen tüm hava faaliyetleri önceden onaylanmış güvenlik protokollerimizin bir parçasıdır."

"BANA DRONE İHLALİ OLMADIĞI SÖYLENDİ"

Ünlü gazeteci Nick Sortor ise sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri paylaşarak kafa karışıklığını artırdı. Sortor, üst düzey kaynakların kendisine drone ihlali yaşanmadığını söylediğini aktararak şunları kaydetti:

"Üst düzey kaynaklar, bunun bir drone ihlali değil, uçağın park edildiği noktadan 15 mil uzaktaki bir pilotun kuleyle teması kesmesi olduğunu söyledi. Ancak helikopterlerin neden bu kadar acil şekilde uçtuğunu henüz kimse teyit edemedi."

