ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ikamet ettiği askeri üssün üzerinde kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesi, Pentagon ve Beyaz Saray'ı alarma geçirdi. Washington Post'un iddiasına göre, gizemli drone trafiği sonrası kilit isimlerin üsten tahliye edilmesi ihtimali masaya yatırıldı.

ABD'nin başkenti Washington, tarihin en ilginç güvenlik krizlerinden birini yaşıyor.

"SON 10 GÜN İÇİNDE..."

"Washington’un en korunaklı noktalarından biri olan Fort McNair askeri üssü üzerinde gizemli drone trafiği yaşanıyor." diyen Washington Post, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaşadığı konutların üzerinde son 10 gün içinde defalarca kimliği belirsiz İHA görüldüğünü yazdı

Gece karanlığında ortaya çıkan İHA'ların kim tarafından kontrol edildiği henüz çözülemedi. Güvenlik kaynakları, durumun ciddiyeti üzerine Rubio ve Hegseth’in acilen güvenli bir bölgeye nakledilmesini tartışmaya açtı.

BEYAZ SARAY’DA GECE YARISI MESAİSİ

Gelen istihbaratlar üzerine Beyaz Saray’da üst düzey bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. "Kuvvet koruma" seviyesinin, bir saldırı ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelen "Charlie" seviyesine yükseltildiği öğrenildi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, bakanların hareketliliği hakkında yorum yapmayı reddederken, bu tür sızıntıların "sorumsuzca" olduğunu belirterek gerilimi tırmandırdı.

SADECE WASHİNGTON DEĞİL, TÜM ÜSLER ALARMDA

Güvenlik krizi sadece başkentle sınırlı kalmadı. Florida’daki MacDill Hava Kuvvetleri Üssü’nde şüpheli paketler ve güvenlik ihlalleri nedeniyle "sığınak" emirleri verildi. New Jersey’deki üslerde de alarm seviyesi en üst düzeye çekildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki tüm temsilciliklerine "derhal" güvenlik değerlendirmesi yapma talimatı gönderdi.

İRAN MİSİLLEMESİ KORKUSU

ABD basınına konuşan diplomatlar, İran’ın Beyaz Saray’ı hedef alarak İHA saldırıları düzenlemeye devam edebileceğini iletti.

Hamaney ve Kasım Süleymani’nin intikamını almak isteyen İran’ın, Trump dönemindeki üst düzey isimleri hedef alabileceği endişesi, ABD’deki askeri üslerde güvenliği en üst seviyeye çıkardı.

