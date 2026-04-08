ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimine verdiği sürenin dolmasına 12 saat kala, İsrail ordusu İran’ın köprüleri, havalimanları, enerji hatlarına büyük saldırı başlattı. Gazetemize konuşan İranlı aktivist Makuyi “Savaş sanki bugün başladı” dedi.

YILMAZ BİLGEN - İran’da korkulan oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından “Bütün bir medeniyet ölecek, bir daha asla geri getirilmemek üzere. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hâkim olduğu tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğine sahip olduğumuza göre, belki devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri olan bu gecede bunu öğreneceğiz. Kırk yedi yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı Büyük İran Halkını Korusun!” mesajını paylaştı.

Trump’ın tanıdığı süreye 12 saat kala İsrail füzeleri İran’ın bütün kara, deniz, hava ve tren yollarına yoğun bombardıman başlattı. Bugüne dek vurulmayan ve İran’ın enerji üretim ve nakil üsleri Hark ile Kiş Adaları olmak üzere tüm stratejik noktalara bomba yağdı. İran Devrim Muhafızları, Körfez başta olmak üzere bütün ülkeleri tehdit etti ve geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini duyurdu.

Trump'ın verdiği süre dolmadan İsrail saldırdı: Elektrik santrallerine siviller kalkan oluyor

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞTİ

ran uzmanı Oral Toga’ya göre savaşın seyri değişti ve İran’la birlikte bölgeyi zor günler bekliyor.

Gazetemize konuşan Toga “Ekonomik ve sosyal açıdan İran’ı zor günler bekliyor. Bütün üretim altyapısı, lojistik hatları yok ediliyor. Bundan böyle toplumsal konsolidasyon sağlanmış olsa da orta ve uzun vadede ciddi toplumsal hareketler ve kargaşa kaçınılmaz gibi. İranlılar, su meselesinden gaza kadar hemen her konuda ciddi sıkıntılarla yüzleşecek. Ancak bölge ülkeleri ve bütün dünya da ölçek farkı ile bu durumdan etkilenir” dedi.

İsrail'in saldırıları gece boyunca devam ederken, birçok sivil yerleşim yeri bombalandı. İran yönetminin çağrısı üzerine halk, Trump'ın hedef gösterdiği enerji santralleri ve köprülere 'insan zinciri' oluşturdu.

İSRAİL SABOTE ETTİ

İranlı uzman Teoman Şahin ise verilen mühlet bitmeden İsrail’in cılız da olsa orta yol bulma ihtimallerini imha ederek bölgeyi yeni bir felakete sürüklediğini anlattı.

Şahin “En kritik köprüler, havalimanları, tren yolları, limanlar ve karayolları yoğun ateş altına alındı. İran yönetimi, milleti elektrik santrallerine ‘insan zinrciri’ oluşturmaya davet etti. Ancak bu çağrı bir şeyi değiştirmeyecek. Şiddet sarmalı büyüyecek ve İran, başta İsrail olmak üzere Kuveyt, Suud, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emîrlikleri’nde birçok kritik noktayı vuracak” dedi.

Güney Azerbaycanlı siyaset bilimci Şahin “Bizim bütün dikkatimiz Türk illerinde. Şayet Urmu Köprüsü vurulursa Tebriz -Urmiye bağlantısı kopar. Bir anlamda Urmiye, Hoy, Sulduz, Tikan kuşatma altına girer. Zaten aylardır tehdit savuran PJAK ve bileşenleri bunu fırsat bilir. Yönetim kademesinde de kavga başladı. DMO ve Cumhurbaşkanı arasında ciddi gerilim var. Rejim çok büyük itibar kaybetti. Sızan bilgilere göre karşılıklı suçlamalar var ve bu çekişme halka çok kötü yansır. Millet bunu kaldıramaz ve yeniden sokaklar hareketlenir. Fakat Güney Azerbaycan maalesef buna hazır değil. Türkler olarak gözümüz Türkiye’nin atacağı adımlarda” ifadelerine yer verdi.

HALK İLK DEFA ENDİŞELİ

İranlı aktivist Elyar Makuyi ise Trump’ın tehdidi ve devam eden bombardımanların halk nezdinde ciddi endişeye yol açtığını aktardı. Makuyi “Tahran, savaşın başından beri yaşanan en yoğun günlük saldırılardan birini deneyimledi. Devlet kurumları ve birçok özel şirket yarını tamamen tatil veya evden çalışma olarak ilan etti. Bugün, ikamet ettikleri yer Kerç ve Tahran çevresi olan herkes, köprülerin ve otoyolların vurulmasından korkup Tahran’dan çıkmak için acele ediyordu. Kısacası Tahran’ın durumu, sanki savaş bugün başlamış gibi. Büyük çaplı iç göç hareketi başladı. Kimse olayların nereye varacağını kestiremiyor. Telefon ve internet zaten yoktu. Şimdi ulaşım, elektrik ve su konusunda da sıkıntılar başladı” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası