ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a anlaşma için süre tanıması, Orta Doğu'da tansiyonu zirveye taşıdı. Sürenin dolmasına saatler kala, özellikle İsrail basınında, önümüzdeki saatlerin savaşın seyrini belirleyeceği yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Trump yönetimi, Tahran'dan salı günü sonuna kadar bir anlaşmaya varmasını istemiş, aksi halde sert askeri seçeneklerin devreye girebileceğini açıkça dile getirmişti. Bu açıklamalar, bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdı.

KARAR İRAN'IN TUTUMUNA BAĞLI

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan analizlerde önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu vurgulanırken, askeri operasyonların genişletilmesi ihtimali güçlü bir senaryo olarak değerlendiriliyor. İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, kararın büyük ölçüde İran’daki siyasi mekanizmaların tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, savaşın yalnızca askeri boyutuyla sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatında yaşanan aksaklıklar, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükseliş gözlenirken, yatırımcıların risk algısı da artmış durumda.

İSRAİL'İN 3 ANA HEDEFİ VAR

İsrail gazetesi Israel Hayom, Washington’un önemli tavizler vermeye hazır olması halinde ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini yazdı.

Gazete, İsrail’in müzakerelere doğrudan katılmadığını ancak gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. Haberde, İsrail’in savaşın başından bu yana üç ana hedef belirlediği ifade edildi: "İran’da rejim değişikliği için koşullar oluşturmak, İran’ın nükleer programına ağır hasar vermek ve füze sistemlerini zayıflatmak."

Gazete ayrıca, Washington’un nihai kararının Beyaz Saray’da alınacağına dikkat çekerek, İsrail’in İran’ın askeri ve ekonomik kapasitesini zayıflatmak amacıyla saldırıları sürdürmeyi tercih ettiğini yazdı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

İsrail gazetesi Maariv, bugünün İsrail ve ABD için belirleyici olmasının beklendiğini aktararak, “Bugün, yıpratma savaşına mı gireceğimiz yoksa ateşkes anlaşmasına mı varacağımız belirlenecek” değerlendirmesine yer verdi.



Gazete, Trump yönetiminin İran’ın teslim olmasını sağlayacak bir anlaşma ya da İran ekonomisini felç etmeyi hedefleyen geniş çaplı saldırı dalgaları arasında tercih yapabileceğini belirtti. Haberde ayrıca İsrail’in, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla altyapı ve enerji tesislerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. Bu saldırıların, İran’ın müzakere pozisyonunu zayıflatmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

ATEŞKES İHTİMALİ HALA MASADA

İsrail devlet televizyonu KAN, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, sürenin dolmasının hemen ardından askeri operasyonların genişletilebileceğini söylediğini aktardı. Yetkili, “Süre dolduktan hemen sonra İran’da büyük bir tırmanışa hazırız ve ABD’nin onayını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak ayrıca, son dakika ateşkes kararının hâlâ ihtimaller arasında bulunduğunu ancak İsrail’in İran altyapı ve enerji sektörlerine yönelik geniş çaplı saldırılar için ABD’den 'yeşil ışık' beklediğini belirtti.

ALINACAK KARAR 'KÜRESEL' OLACAK

Uzmanlara göre, önümüzdeki saatlerde Washington ile Tahran arasında bir anlaşmaya varılması ya da askeri operasyonların genişletilmesi yönünde alınacak karar, yalnızca İran-İsrail hattındaki çatışmaları değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarını ve bölgesel güvenlik dengelerini de doğrudan etkileyecek.

