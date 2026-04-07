Trump’ın mühletine saatler kala baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Tüm iletişim kanallarının koptuğu haberleri gelirken İran'dan buna dair yalanlama geldi. İran medyası, ABD ile görüşme kanalarının kapalı olmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala, diplomasi koridorlarından çelişkili haberler geliyor.

Tehran Times gazetesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile diplomatik ve dolaylı görüşme kanalları kapalı değildir" ifadelerini kullandı.

Trump’ın ültimatomu dolarken Tahran’dan "Diplomasi kapısı açık" mesajı

"MESAJLAR ASKIDA" İDDİASI

Tehran Times 1 saat önce yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattığını öne sürmüştü. Haberde, "Tüm mesaj alışverişleri de askıya alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

"İRAN İNCE BUZ ÜZERİNDE"

İngiliz Reuters haber ajansında konuşan iki Pakistanlı kaynağa göre ABD-İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Kaynaklar, ABD ve İran arasında görüşmeleri kolaylaştırma çabalarının hala sürdüğünü ifade etti. Kaynaklardan biri, İran'ın "ince buz üzerinde yürüdüğünü" ve önümüzdeki 3-4 saatin diyaloğun geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.

