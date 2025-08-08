Trump’tan bomba iddia! Çin skandalı patladı: ABD’li teknoloji şirketi köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın Çinli şirketlerle ilişkilerine yönelik iddialar üzerine istifa etmesi çağrısında bulundu. Trump,Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “INTEL’in CEO’su derhal istifa etmeli” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’ın Intel yönetim kuruluna gönderdiği mektubun ardından geldi.

LİP-BU TAN NEDEN HEDEF ALINDI?

Cotton, Tan’ın Çin Komünist Partisi ve Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı şirketlerde yatırımlarının bulunduğunu, bu durumun CHIPS Yasası kapsamında ABD hükümeti hibeleriyle ilgili yükümlülükleri etkileyeceğini kaydetti.

Cotton, Mart ayında Intel CEO’su olan Tan’ın çok sayıda Çinli şirketi kontrol ettiğini, yüzlerce yarı iletken firmasına yatırım yaptığını ve bunlardan en az sekizinin askeri bağlantılarının bulunduğunu öne sürdü.

Senatör ayrıca, Tan’ın Intel’e katılmadan önce yönettiği Cadence Design Systems’ın, kısa süre önce Çin ordusuyla bağlantılı kuruluşlara ihracat kontrollü Amerikan teknolojilerini yasa dışı şekilde satmaktan suçlu bulunduğunu hatırlattı.

Intel, Trump’ın açıklamasıyla ilgili yorum yapmazken, şirketin hisseleri bu gelişmenin ardından değer kaybetti.