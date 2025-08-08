Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan bomba iddia! Çin skandalı patladı: ABD’li teknoloji şirketi köşeye sıkıştı

Trump’tan bomba iddia! Çin skandalı patladı: ABD’li teknoloji şirketi köşeye sıkıştı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan bomba iddia! Çin skandalı patladı: ABD’li teknoloji şirketi köşeye sıkıştı
Donald Trump, Çin, Intel, Teknoloji, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, küresel teknoloji sektörünü sarsacak bir açıklamaya imza attı. Çin’le gizli ilişkiler yürüttüğü iddia edilen ABD’li teknoloji şirketinin CEO’suna sert sözlerle yüklenen Trump, “Hemen istifa et!” diyerek Washington’da adeta kriz düğmesine bastı.

ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ın Çinli şirketlerle ilişkilerine yönelik iddialar üzerine istifa etmesi çağrısında bulundu. Trump,Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “INTEL’in CEO’su derhal istifa etmeli” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’ın Intel yönetim kuruluna gönderdiği mektubun ardından geldi. 

LİP-BU TAN NEDEN HEDEF ALINDI?

Cotton, Tan’ın Çin Komünist Partisi ve Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı şirketlerde yatırımlarının bulunduğunu, bu durumun CHIPS Yasası kapsamında ABD hükümeti hibeleriyle ilgili yükümlülükleri etkileyeceğini kaydetti.

Cotton, Mart ayında Intel CEO’su olan Tan’ın çok sayıda Çinli şirketi kontrol ettiğini, yüzlerce yarı iletken firmasına yatırım yaptığını ve bunlardan en az sekizinin askeri bağlantılarının bulunduğunu öne sürdü.

Senatör ayrıca, Tan’ın Intel’e katılmadan önce yönettiği Cadence Design Systems’ın, kısa süre önce Çin ordusuyla bağlantılı kuruluşlara ihracat kontrollü Amerikan teknolojilerini yasa dışı şekilde satmaktan suçlu bulunduğunu hatırlattı.

Intel, Trump’ın açıklamasıyla ilgili yorum yapmazken, şirketin hisseleri bu gelişmenin ardından değer kaybetti.

Kaynak: Dış Haberler

Beşiktaş tarihine geçmesi için 29 dakika yetti: Abraham bunu yapan ilk oyuncu oldu3 dükkan, onlarca araç küle döndü! Bir kent bu yangını konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Su parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandı - DünyaSu parkında facia! 6 yaşındaki çocuğun karaciğeri parçalandıTürk donanması harekete geçti! Rum-Yunan planı saniyeler içinde çöktü - DünyaRum-Yunan planı saniyeler içinde çöktüNijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var - DünyaNijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü var"Gazze'nin işgali" onaylandı! İsrailli yetkili asıl niyetlerini açık açık söyledi - DünyaNetanyahu'nun planını açık açık anlattılarTrump duyurdu, Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da "barış anlaşması" imzalayacak - DünyaAliyev ve Paşinyan barış anlaşması imzalayacakYunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı epilepsi krizinden öldü - DünyaAntonis Samaras'ın kızı epilepsi krizinden öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...