ABD Başkanı Donal Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI'dan Epstein'ın eski Başkan Bill Clinton ve diğer Demokratlarda olan bağlantılarını soruşturmasını istedi. Trump, Rusya ve Demokratları ‘Epstein aldatmacasını’ yaymakla suçladı.

Donald Trump, iddialara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Demokratlar, Cumhuriyetçiler değil Demokratların dahil olduğu Epstein Aldatmacasını kullanarak, felaketle sonuçlanan kapatma ve diğer tüm başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar. Bu nedenle, Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan, FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini belirlemelerini isteyeceğim. Bu, tüm okların Demokratları işaret ettiği bir başka Rusya, Rusya, Rusya Dolandırıcılığıdır. Kayıtlar, bu adamların ve diğerlerinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein ve onun “adasında” geçirdiklerini göstermektedir. Takipte kalın!!