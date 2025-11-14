Trump'tan FBI'ya Epstein talimatı! Demokratlara sert Rusya suçlaması
ABD Başkanı Donald Trump, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğuna dair ortaya çıkan maillere ilişkin yaptığı açıklamada Demokratlara ateşk püskürdü. İddiaların Demokratlar ve Rusya ortaklığında kurulan bir kumpas olduğunu ifade eden Trump, FBI ve savcılığa soruşturma talimatı verdiğini açıkladı.
- Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI'dan Epstein'ın eski Başkan Bill Clinton ve diğer Demokratlarla bağlantılarını soruşturmasını talep etti.
- Trump, Rusya ve Demokratları 'Epstein aldatmacasını' yaymakla suçladı.
- İddialarını Truth Social hesabından duyurdu.
RUSYA VE DOMOKRATLAR KUMPASI İDDİASI
Donald Trump, iddialara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
Demokratlar, Cumhuriyetçiler değil Demokratların dahil olduğu Epstein Aldatmacasını kullanarak, felaketle sonuçlanan kapatma ve diğer tüm başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar. Bu nedenle, Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan, FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini belirlemelerini isteyeceğim. Bu, tüm okların Demokratları işaret ettiği bir başka Rusya, Rusya, Rusya Dolandırıcılığıdır. Kayıtlar, bu adamların ve diğerlerinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein ve onun “adasında” geçirdiklerini göstermektedir. Takipte kalın!!