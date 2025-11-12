Epstein dosyası yeniden açıldı: Trump izi ifşa oldu
ABD’de uzun süredir kapandığı sanılan Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündemde. Demokrat üyeler, 23 bin belge arasından Trump’la bağlantılı e-postaları kamuoyuna açıkladı. Yazışmalarda Epstein’ın Trump’tan "havlamayan köpek" diye söz etmesi, Washington’da yeni bir krizin fitilini ateşledi.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’a ait yeni e-postaları kamuoyuna açıkladı.
EPSTEİN, TRUMP'TAN "HAVLAMAYAN KÖPEK" DİYE BAHSETTİ
Demokratlar tarafından paylaşılan belgelere göre, Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell arasında 2011 yılında geçen e-posta yazışmalarında Trump’ın adı açık biçimde yer aldı.
Epstein, Maxwell’e gönderdiği mesajda "Havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. [Kurban] benim evimde onunla saatler geçirdi ama ondan hiç bahsedilmedi." ifadelerini kullandı.
Maxwell ise bu mesaja "Bunu düşünüyordum..." diyerek cevap verdi.
DEMOKRATLAR E-POSTALARI KAMUOYUNA SUNDU
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Epstein’a ait 23 binden fazla belgeden üç e-postayı kamuoyuyla paylaştı. Belgelerde Epstein, Ghislaine Maxwell ve gazeteci Michael Wolff arasındaki yazışmalar da bulunuyor.
Belgelerde kurbanların isimleri gizlenirken, yazışmalarda Trump ve Epstein arasındaki ilişkinin ayrıntılarına dair ifadeler yer alıyor.
Jeffrey Epstein – Ghislaine Maxwell yazışması (2011)
Epstein: "Şunu fark etmeni istiyorum, o havlamayan köpek Trump’tır. [Mağdur] onunla benim evimde saatler geçirdi ama ondan hiç söz edilmedi. Polis şefi vs. %75 tamam."
Maxwell: "Bunu düşünüyordum..."
Jeffrey Epstein – Michael Wolff yazışması (2019)
Epstein: "[Mağdur] Mar-a-Lago. [Kimlik bilgisi]. Trump, benden istifa etmemi istediğini, hiçbir zaman üye olmadığımı söyledi. Elbette kızlar hakkında bilgisi vardı çünkü Ghislaine’den durmasını istemişti."
Michael Wolff – Jeffrey Epstein yazışması (2015)
Wolff: "CNN’in bu akşam Trump’a seninle olan ilişkisini sormayı planladığını duydum, canlı yayında ya da sonrasında olabilir."
Epstein: "Eğer onun için bir cevap hazırlayabilirsek, sence ne olmalı?"
Wolff: "Bence onun kendi sonunu hazırlamasına izin vermelisin. Eğer uçakta ya da evde bulunmadığını söylerse bu sana siyasi avantaj sağlar. Onu senin için olumlu bir sonuç getirecel şekilde sıkıştırabilirsin ya da gerçekten kazanma ihtimali varsa onu kurtararak bir borç oluşturabilirsin. Elbette, kendisine sorulduğunda ‘Jeffrey harika bir adam, haksızlığa uğradı ve politik doğruculuğun kurbanı’ diyebilir. Bu, Trump yönetiminde yasaklanacak bir şey olurdu."
"TRUMP HER ŞEYİ BİLİYORDU" İDDİASI
Demokrat Komite üyeleri, yeni belgelerin "Trump’ın Epstein’ın eylemlerinden haberdar olup olmadığını" sorgulattığını söyledi.
Komitenin kıdemli üyesi Robert Garcia, "Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarını tam olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Trump bu dosyaları ne kadar gizlemeye çalışırsa, biz o kadarını açığa çıkaracağız." dedi.
"KENDİNİ ASMASINA İZİN VER" DETAYI
Yayımlanan e-postalar arasında gazeteci Michael Wolff ile Epstein arasında geçen 2015 tarihli bir yazışma da yer aldı.
Michael Wolff, Epstein’a gönderdiği cevabında “Bence onun kendi sonunu hazırlamasına izin vermelisin. Eğer uçakta ya da evde bulunmadığını söylerse bu, sana siyasi avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.
Wolff , Trump’ın o dönemde “Jeffrey harika bir adam, haksızlığa uğradı ve politik doğruculuğun kurbanı” diyebileceğini de yazdı.
Ayrıca Epstein’ın 2019 yılında Wolff’a gönderdiği başka bir mesajda "Trump benden istifa etmemi istedi, hiçbir zaman üye olmamamı söyledi. Ghislaine’den durmasını istediği için elbette kızlar hakkında bilgi sahibiydi." cümlesi dikkat çekti.
EPSTEİN DOSYALARI YENİDEN AÇILIYOR
Trump, daha önce Epstein ile uzun süredir görüşmediğini açıklamıştı. Ancak son e-postalarda isminin geçmesi, Washington’da yeniden kriz çıkardı.
ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların girişimiyle Epstein’a ait tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için yeni bir oylama hazırlığı yapılıyor.
Arizona Demokratı Adelita Grijalva’nın tahliye dilekçesine 218. imzayı atmasının ardından Aralık ayının ilk haftasında oylama yapılacak.
Trump, sosyal medya hesabında daha önce Epstein dosyalarıyla ilgili iddiaları "aldatmaca" ve "siyasi manipülasyon" olarak nitelemişti.
EPSTEİN VE MAXWELL'İN GEÇMİŞİ
Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein, 2019 yılında reşit olmayan kızları istismar etmekle suçlanmış ve yargı süreci devam ederken hapishanede intihar etmişti.
Suç ortağı Ghislaine Maxwell ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve şu anda Teksas’ta cezasını çekiyor.