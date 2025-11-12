Epstein dosyası yeniden açıldı: Trump izi ifşa oldu

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’a ait yeni e-postaları kamuoyuna açıkladı.

Demokratlar tarafından paylaşılan belgelere göre, Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell arasında 2011 yılında geçen e-posta yazışmalarında Trump’ın adı açık biçimde yer aldı.

Epstein, Maxwell’e gönderdiği mesajda "Havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. [Kurban] benim evimde onunla saatler geçirdi ama ondan hiç bahsedilmedi." ifadelerini kullandı.

Maxwell ise bu mesaja "Bunu düşünüyordum..." diyerek cevap verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Epstein’a ait 23 binden fazla belgeden üç e-postayı kamuoyuyla paylaştı. Belgelerde Epstein, Ghislaine Maxwell ve gazeteci Michael Wolff arasındaki yazışmalar da bulunuyor.

Belgelerde kurbanların isimleri gizlenirken, yazışmalarda Trump ve Epstein arasındaki ilişkinin ayrıntılarına dair ifadeler yer alıyor.

Jeffrey Epstein – Ghislaine Maxwell yazışması (2011)

Epstein: "Şunu fark etmeni istiyorum, o havlamayan köpek Trump’tır. [Mağdur] onunla benim evimde saatler geçirdi ama ondan hiç söz edilmedi. Polis şefi vs. %75 tamam."

Maxwell: "Bunu düşünüyordum..."

Jeffrey Epstein – Michael Wolff yazışması (2019)

Epstein: "[Mağdur] Mar-a-Lago. [Kimlik bilgisi]. Trump, benden istifa etmemi istediğini, hiçbir zaman üye olmadığımı söyledi. Elbette kızlar hakkında bilgisi vardı çünkü Ghislaine’den durmasını istemişti."

Michael Wolff – Jeffrey Epstein yazışması (2015)

Wolff: "CNN’in bu akşam Trump’a seninle olan ilişkisini sormayı planladığını duydum, canlı yayında ya da sonrasında olabilir."

Epstein: "Eğer onun için bir cevap hazırlayabilirsek, sence ne olmalı?"

Wolff: "Bence onun kendi sonunu hazırlamasına izin vermelisin. Eğer uçakta ya da evde bulunmadığını söylerse bu sana siyasi avantaj sağlar. Onu senin için olumlu bir sonuç getirecel şekilde sıkıştırabilirsin ya da gerçekten kazanma ihtimali varsa onu kurtararak bir borç oluşturabilirsin. Elbette, kendisine sorulduğunda ‘Jeffrey harika bir adam, haksızlığa uğradı ve politik doğruculuğun kurbanı’ diyebilir. Bu, Trump yönetiminde yasaklanacak bir şey olurdu."