ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer olmayan bir anlaşma imzalamayı beceremediğini belirterek, 'Kendilerini toparlayamıyorlar. Yakında akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Artık nazik adam yok' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin tıkanması üzerine ABD saatiyle sabah 04.05 sularında Truth Social hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"ANLAŞMA İMZALAMAYI BECEREMİYORLAR"

Trump, masadaki çıkmaza işaret ederek şu mesajı paylaştı: "Kendilerini toparlayamıyorlar. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanan Başkan, müzakere sürecindeki verimsizliğe değindi.

Trump'tan İran'a son uyarı: Artık nazik adam yok

"ARTIK NAZİK ADAM YOK"

Trump'ın paylaşımında ayrıca, "Yakında akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Artık nazik adam yok" uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

