Trump'tan İsrail-İran açıklaması! 'Zamanı geldi' diyerek duyurdu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail ile İran arasında tırmanın çatışmalara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" dedi.
İsrail ile İran arasında başlayan çatışma, karşılıklı saldırılar ile devam ediyor. Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak" diye konuştu.
Trump, şöyle devam etti:
"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."
"BİRBİRİMİZE KARŞI BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"
Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da cevaplayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz