Trump'tan İsrail-İran açıklaması! 'Zamanı geldi' diyerek duyurdu

Trump, şöyle devam etti:

"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

"BİRBİRİMİZE KARŞI BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da cevaplayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.