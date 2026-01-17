ABD Başkanı Donald Trump, JPMorgan Chase’in kendisine banka hizmeti vermeyi durdurmasının ardından bankaya 2 hafta içinde dava açacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2021’deki protestoların ardından kendisine banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase’e önümüzdeki iki hafta içinde dava açacağını bildirdi.

Trump, The Wall Street Journal’ın, bankanın CEO’su Jamie Dimon’a ABD Merkez Bankası başkanlığı teklifi yapıldığı yönündeki haberini de yalanladı. “Bu ifade tamamen gerçek dışıdır, böyle bir teklif hiç olmamıştır” diyen Trump, söz konusu haberin yanıltıcı olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN 'BESSENT' ÖVGÜSÜ

ABD Başkanı, paylaşımında 2020 seçimlerinin “hileli” olduğunu ve 6 Ocak protestolarının doğruluğunu savundu. Ayrıca Wall Street Journal’a, Dimon’a teklifin yapılıp yapılmadığını neden sormadığını sorguladı. Trump, “Onlara hemen hayır derdim ve konu kapanırdı” ifadesini kullandı.

Trump, haberde Hazine Bakanlığı görevinin Dimon’a teklif edildiği izlenimi oluşturulduğunu da belirterek, mevcut Hazine Bakanı Scott Bessent’in görevini mükemmel yürüttüğünü ve adeta bir 'süperstar' olduğunu, bu nedenle böyle bir teklif yapmadığını vurguladı.

