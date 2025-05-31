Trump'tan yeni karar! Çelik ithalatı vergisini yüzde 50'ye çıkardı

4 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Bu adımı atmanın kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu vurgulayan Trump, uygulamanın 4 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti.

ABD’nin çelik ve alüminyum sektörlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri döndüğünü kaydeden Trump, "Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.