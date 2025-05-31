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Trump'tan yeni karar! Çelik ithalatı vergisini yüzde 50'ye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran'dan itibaren çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan tartışmalara neden olan gümrük vergileri ile ilgili yeni bir hamle daha geldi. ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu.

4 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Bu adımı atmanın kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu vurgulayan Trump, uygulamanın 4 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti.

ABD’nin çelik ve alüminyum sektörlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri döndüğünü kaydeden Trump, "Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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