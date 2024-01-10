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    Tüm dünyanın konuştuğu 'uçan adam' 4 yıl hapse mahkum edildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'de hakime saldırdığı görüntülerle gündem olan Deobra Redden'ın hakkındaki karar onaylandı. Geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu yerden fırlayarak hakimin üstüne zıplayıp darp etmeye çalışan sanık bir sonraki duruşmaya aynı hakimin karşısına elleri zincirli ve maskeli halde getirilmişti. Sanığın hakkındaki karar onaylandı.

    Tüm dünyanın konuştuğu &#039;uçan adam&#039; 4 yıl hapse mahkum edildi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de Las Vegas şehrinde, şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime zıplayarak saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    The Hill'in haberine göre, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

    Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.

    HAKİME SALDIRDIĞI GÖRÜNTÜLER VİRAL OLMUŞTU

    Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.

    Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

    Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

    Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

    Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Abd
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