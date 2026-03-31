Türk Hava Kuvvetleri, gökyüzündeki caydırıcılığını dünyada çok az ülkenin sahip olduğu özel bir mühimmat paketiyle taçlandırıyor. Londra’da imzalanan 8 milyar sterlinlik dev anlaşmayla birlikte, 20 adet Eurofighter Typhoon jeti sadece Tranche 4+ teknolojisiyle değil, aynı zamanda 'Meteor' ve 'Brimstone' gibi stratejik silahlarla donatılmış şekilde envantere girecek

Türkiye Today’in haberine göre Türk Hava Kuvvetleri, ECRS Mk 0 AESA radarıyla donatılmış Tranche 4+ konfigürasyonundaki 20 adet Eurofighter Typhoon jetini envanterine katıyor.

Londra’da imzalanan 2,6 milyar sterlinlik eğitim ve teknik destek anlaşmasıyla, Türkiye’nin yeni nesil hava gücü stratejisi resmileşti.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın vurucu gücünü artıracak olan Eurofighter Typhoon anlaşması, teknolojik bir devrimi de beraberinde getirdi. Türkiye Today ve Janes’in aktardığı detaylara göre Türkiye’nin sipariş ettiği 20 uçak, Tranche 5 standardına en yakın versiyon olan Tranche 4+ konfigürasyonunda teslim edilecek.

Jetlerin kalbi niteliğindeki ECRS Mk 0 AESA radarı, Türk pilotlarına muazzam bir farkındalık ve hedefleme kabiliyeti sunacak. 2030 yılında başlaması planlanan teslimatlarla birlikte Türkiye, bölgedeki en gelişmiş NATO uyumlu hava filosuna sahip olacak.

8 MİLYAR STERLİNLİK DEV PAKET: METEOR VE BRİMSTONE’LU TAHKİMAT

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiliz mevkidaşı John Healey arasında imzalanan paket sadece uçakları değil, stratejik mühimmatları da kapsıyor. Türk Eurofighter’ları dünyanın en gelişmiş hava-hava füzesi olarak kabul edilen Meteor ve yer saldırı görevlerinde rakipsiz olan Brimstone füzeleriyle donatılacak.

BAE Systems liderliğinde yürütülecek 3 yıllık teknik destek ve eğitim süreci kapsamında, 10 Türk eğitmen pilot ve 100 teknisyen İngiltere’de en üst düzey eğitimi alarak Türkiye’nin bağımsız işletim kabiliyetini pekiştirecek.

TÜRKİYE GAZETESİ DUYURMUŞTU: MÜZAKERELERDE SON MERHALE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Gazetesi’ne yapılan özel açıklamada, müzakerelerin son aşamasına girildiği ve 2030 takviminin netleştiği bildirilmişti.

"NATO DAHA GÜÇLÜ, TÜRKİYE DAHA KARARLI"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ortaklığın NATO’nun Avrupa kanadını hiç olmadığı kadar güçlü kılacağına değinmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise anlaşmanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel hazırlık ve etkinliğini en üst seviyeye çıkaracağını teyit etti.

