Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 95,1’i, İsrail’in Kürtleri kendi çıkarları için kullanmak üzere desteklediği görüşünde birleşiyor. Yüzde 4,9’u desteğin Kürtlerin haklarını savunmaya yönelik olduğu kanaatini taşıyor. 14 Mayıs seçimlerinde tercih edilen siyasi partilere göre değerlendirildiğinde de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 95,1’i, CHP seçmenlerinin yüzde 99,2’si, MHP seçmenlerinin yüzde 98,3’ü ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 99,9’u, İsrail’in Kürt gruplarına verdiği desteğin çıkar temelli olduğu görüşünü paylaşıyor.

DEM Parti seçmenlerinde ise diğer partilere kıyasla farklılaşan bir dağılım gözlemleniyor. Bu seçmen grubunun yüzde 63,6’sı İsrail’in Kürtleri kendi çıkarları için kullandığını düşünürken, yüzde 36,4’ü desteğin Kürtlerin haklarını savunmaya yönelik olduğu görüşünü dile getiriyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma, Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla 25–30 Aralık 2025 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak yapılmıştır.

