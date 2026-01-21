Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi Körfez’de tarihi bir adım attı. Sahada kendini kanıtlayan Türk İHA’ları, Katar ile imzalanan kritik anlaşmayla ilk kez Körfez’de yerel üretim aşamasına geçti.

STM İLE BARZAN HOLDİNGS ARASINDA KRİTİK İMZA

Türkiye’nin önde gelen savunma şirketlerinden STM, Katar merkezli Barzan Holdings ile ileri düzey insansız hava sistemleri ve insansız deniz platformlarının ortak üretimi ve geliştirilmesi için Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı DIMDEX 2026’da mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ile birlikte Türk İHA’larının Katar’da üretiminin önü açıldı.

İMZA TÖRENİNDE ÜST DÜZEY KATILIM

Doha’da gerçekleşen imza törenine Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün katıldı.

SAVAŞTA KENDİNİ KANITLAYAN SİSTEMLER ÜRETİLECEK

STM tarafından yapılan açıklamada, mutabakat zaptı kapsamında şirketin sahada kendini kanıtlamış taktik İHA sistemlerinin Katar’da yerel üretiminin ve entegrasyonunun hedeflendiği bildirildi. Aynı zamanda bu sistemlerin geleceğe dönük yeteneklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

İHA MERKEZLİ ORTAK ÜRETİM, DENİZ SİSTEMLERİ DE MASADA

İşbirliğinin ilk aşamasında insansız hava sistemlerine odaklanılacak. Bununla birlikte insansız deniz platformları için de ortak geliştirme ve üretim fırsatları değerlendirilecek. STM, Barzan Holdings’e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu desteği sağlayacak.

STM’NİN GÜÇLÜ PORTFÖYÜ KATAR’A TAŞINIYOR

1991 yılında kurulan STM, TCG İstanbul gibi milli fırkateyn projeleri, Kargu döner kanatlı saldırı İHA’sı ve Alpagu sabit kanatlı taktik İHA gibi sistemlerle dikkat çekiyor. Bu birikim, Katar’daki üretim sürecinin temelini oluşturacak.

"STRATEJİK İLİŞKİLER SAHAYA YANSIYOR"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini daha da derinleştirdiğini söyledi. Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkilerin somut projelerle güçlendiğini belirten Güleryüz, taktik İHA sistemlerinin Katar’da üretileceğine değindi.

KATAR’DA SAVUNMA EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

Anlaşma kapsamında Türk mühendislik gücü ve teknolojik uzmanlığı Katar’a taşınacak. Ortak üretim modeliyle Katar’ın savunma teknolojisi ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk savunma sanayisi, Körfez’de kalıcı bir üretim üssü kurmaya hazırlanıyor.

MKE’DEN İKİNCİ HAMLE: PATLAYICI VE HAVA SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Türk Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKE de Barzan Holdings ile ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Katar’a patlayıcı üretim kabiliyeti aktarılacak. Tolga kısa menzilli hava savunma sistemi gibi yüksek teknoloji ürünlerin Katar Silahlı Kuvvetlerine sunulması planlanıyor.

TÜRK İHA’LARI AVRUPA PAZARINA GİRDİ: KARGU VE ALPAGU SAHNEDE

Türkiye’nin yerli savunma gücü Avrupa’da bir kez daha sahaya indi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen milli vurucu İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yönelik entegre otonom sistemler projesi kapsamında Avrupa pazarına taşındı. Böylece Türk İHA’ları, Avrupa’da fiilen kullanılacak yeni bir aşamaya geçti.

İLK İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

STM’nin açıklamasına göre, Türk güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan ve sahada etkinliği kanıtlanan döner kanatlı vurucu İHA KARGU ile sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU için Avrupa’ya yönelik ilk ihracat sözleşmesi imzalandı. Proje, yalnızca platform teslimini değil, entegre ve otonom sistem yaklaşımını da kapsıyor.

KARA ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Sözleşme kapsamında KARGU ve ALPAGU’nun, ilgili ülkenin operasyonel doktrinine ve yerel kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde kara araçlarına entegre edilmesi planlanıyor. STM, savaş yönetim sistemi yazılımlarını da ülkenin mevcut sistemleriyle uyumlu biçimde entegre edecek.

"AVRUPA’DAN GELEN GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU ve ALPAGU’nun NATO ve AB üyesi bir ülkeye ihracının, Türk mühendisliği ve yazılım kabiliyetlerine duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi. Güleryüz, STM’nin İHA sistemlerini bugün itibarıyla 4 kıtada, 15 ülkede kullanıcılarla buluşturduğunu aktardı.

YALNIZCA ÜRÜN DEĞİL, YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Projenin yalnızca bir platform satışı olmadığı vurgulandı. STM, entegrasyon, yazılım ve ortak çalışma modeliyle Avrupa’daki kullanıcıya kapsamlı bir çözüm sunuyor. Bu yaklaşım, Türk savunma sanayisinin yüksek katma değerli ihracat gücünü öne çıkardı.

KARGU: SÜRÜ HALİNDE GÖREV, GNSS’TEN BAĞIMSIZ KABİLİYET

Kamuoyunda “kamikaze İHA” olarak bilinen KARGU, elektro optik ve kızılötesi kameralarıyla gece ve gündüz görev yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen sistem, 10 kilometre menzile sahip. KARGU, sürü halinde görev icra edebiliyor ve elektronik harp ortamından etkilenmeden, GNSS’ten bağımsız şekilde çalışabiliyor.

ALPAGU: DÜŞÜK RADAR İZİ, YÜKSEK DALIŞ HIZI

ALPAGU ise hafif yapısı, düşük radar izi ve yüksek dalış hızıyla öne çıkıyor. 8 kilometre menzile sahip sistem, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve meskun mahal çatışmalarında etkin görev yapabiliyor. Elektro optik ve kızılötesi kameralarıyla gece-gündüz operasyon kabiliyeti sunuyor.

TAM OPERATÖR KONTROLÜYLE GÖREV YAPIYORLAR

Her iki sistem de hedef tespiti ve imhasını “Man-in-the-Loop” prensibiyle, tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor. Bu özellik, Avrupa’daki kullanıcılar açısından kritik bir güvenlik ve kontrol avantajı sağlıyor.

