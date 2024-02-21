Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü’de ortak üniversite kurulmasına yönelik imzalanan anlaşmayla bu yıl hayata geçecek olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi” eğitime yeni bir model olacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü’de ortak üniversite kurulmasına yönelik imzalanan anlaşmayla, iki ülke arasındaki kardeşlik bağı daha da güçlenecek.

“Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi”, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini yeni bir boyuta ulaştıracak. Üniversite, başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan’a taşıyacak. Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversite ile, eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel ve uluslararası üniversite adaylarına hitap edecek.

Türkçe-İngilizce eğitim verilecek. Yeni kurulacak üniversite, Türkiye’den farklı üniversitelerden programlarının yer aldığı bir ‘çatı üniversite’ olacak. Böylece Türkiye’deki akademik birikim kardeş Azerbaycan ile bütün bölgeye ve dünyaya aktarılacak. Üniversiteyle yükseköğretimde dünyada yaşanan krize çözüm üretilecek.