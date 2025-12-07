Dünyanın ve Türkiye'nin en yüksek binaları hangileridir? Burj Khalifa'dan İstanbul Sapphire’e kadar 2025 yılında gökyüzüne meydan okuyan en uzun yapıları, mimari özellikleri ve yükseklik karşılaştırmalarıyla birlikte keşfedin.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları DÜNYANIN EN UZUN BİNALARI BURJ KHALİFA (828 M) – DUBAİ, BAE Burj Khalifa, 828 metre yüksekliğiyle yalnızca Dubai’nin değil, tüm dünyanın en uzun binası olmaya devam ediyor. 2010 yılında tamamlanan bu dev gökdelen, mühendislik sınırlarının nasıl zorlanabileceğini gösteren ikonik bir örnek. 163 katlı yapı; lüks rezidanslar, oteller, ofisler ve dünyanın en yüksek gözlem katlarından birine ev sahipliği yapıyor. Binanın tasarımı, çöl iklimine uygun aerodinamik bir forma sahip olup rüzgâr yükünü en aza indirmek üzere geliştirildi. Her yıl milyonlarca turist, Dubai’nin eşsiz manzarasını görmek için Burj Khalifa’nın gözlem teraslarına akın ediyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları MERDEKA 118 (678.9 M) – KUALA LUMPUR, MALEZYA Merdeka 118, Kuala Lumpur’un siluetine damgasını vuran en yeni mega projelerden biridir. İslami geometriden ilham alan dış cephesiyle dikkat çeken yapı, 679 metreye yaklaşan yüksekliğiyle dünyanın ikinci en uzun binasıdır. İçerisinde ofis katları, otel, alışveriş alanları ve Güneydoğu Asya’nın en yüksek gözlem terası bulunuyor. Merdeka adı, Malezya'nın bağımsızlık ruhunu simgeler ve bina, ülkenin modern mimarisinin zirvesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları SHANGHAİ TOWER (632 M) – ŞANGHAY, ÇİN

Shanghai Tower, 632 metrelik spiral tasarımıyla Çin’in en prestijli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Çift katmanlı cam cephesi sayesinde hem rüzgâr direncini azaltıyor hem de enerji verimliliğini artırıyor. Dünyanın en hızlı asansörleri bu binada yer alıyor ve ziyaretçileri saniyede 20 metre hızla gözlem katına çıkarıyor. Sürdürülebilir mimarinin çarpıcı bir örneği olarak kabul edilen yapı, modern Şanghay’ın simgesidir.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları ABRAJ AL-BAİT SAAT KULESİ (601 M) – MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN

Abraj Al-Bait Saat Kulesi, Mekke’nin kutsal bölgesinde yer alan dev bir yapıdır ve 601 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun kulelerindendir. Dünyanın en büyük saat yüzlerinden birine sahip olan yapı, hac dönemlerinde milyonlarca ziyaretçiye hizmet eden otel ve ibadet alanlarını barındırır. İslami mimari ile modern mühendisliğin birleşimi olan bu yapı, bölgenin sembollerinden biridir.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları PİNG AN FİNANS MERKEZİ (599 M) – SHENZHEN, ÇİN

Shenzhen’ın finans merkezi kimliğini yansıtan Ping An Finans Merkezi, 599 metrelik yüksekliğiyle dünyanın beşinci en uzun binasıdır. Aerodinamik tasarımı sayesinde rüzgâr etkisini azaltır ve çelik-cam birleşimi etkileyici bir estetik oluştuyor. Ofisler, konferans alanları ve gözlem katıyla kentin iş yaşamının merkezinde yer alıyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları LOTTE DÜNYA KULESİ (554.5 M) – SEUL, GÜNEY KORE Lotte Dünya Kulesi, Güney Kore’nin en uzun binası olup 554 metre yüksekliğe sahiptir. Dünyanın en yüksek cam tabanlı gözlem teraslarından biri bu gökdelenin zirvesinde bulunur. Otel, lüks rezidanslar, alışveriş merkezleri ve kültürel alanlarla dolu olan yapı, Seul’ün modern yaşamının simgelerindendir.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları ONE WORLD TİCARET MERKEZİ (541.3 M) – NEW YORK, ABD One World Trade Center ya da Freedom Tower, 11 Eylül saldırılarının ardından yeniden doğan bir anıt niteliğindedir. 541 metre yüksekliğiyle ABD’nin en uzun binasıdır. Modern güvenlik standartlarıyla inşa edilen yapı, etkileyici bir gözlem katına sahiptir ve New York’un en çok ziyaret edilen noktalarından biri hâline gelmiştir.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ (530 M) – GUANGZHOU, ÇİN Guangzhou CTF Finance Centre, 530 metrelik yüksekliği ve ultra hızlı asansörleriyle bilinen modern bir finans merkezi olarak dikkat çekiyor. Hem ticari alanlara hem rezidanslara ev sahipliği yapan yapı, şehir planlamasında enerji verimliliğine önem veren bir tasarıma sahip.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları TİANJİN CTF FİNANS MERKEZİ (530 M) – TİANJİN, ÇİN

Tianjin CTF Finans Merkezi, kıvrımlı ve akışkan hatlara sahip özgün bir tasarımla 530 metreye yükseliyor. Zorlu mühendislik süreçlerine rağmen estetik görünümünü koruyan bina, hem otel hem ofis alanlarını barındırıyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları CİTİC KULESİ (528 M) – PEKİN, ÇİN CİTİC Kulesi, Pekin’in en uzun binası olup geleneksel Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan 'Zun' kabından ilham alınarak tasarlandı. Başkentteki birçok finans kuruluşunu barındıran yapı, modern mimarinin başkente kattığı en güçlü sembollerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİNALARI

İSTANBUL SAPPHİRE (261 M – MİMARİ YÜKSEKLİK)

İstanbul Sapphire, Levent’te bulunan ve Türkiye’nin mimari yüksekliğe göre en uzun binasıdır. 261 metrelik yapının çift cepheli tasarımı, rüzgâr yükünü azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için geliştirildi. Bina, alışveriş merkezi, rezidanslar ve Boğaz manzaralı gözlem terasıyla hem turistik hem de modern yaşam alanı sunuyor.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları METROPOL İSTANBUL KULESİ (301 M ANTEN / 250 M MİMARİ)

Ataşehir’deki Metropol İstanbul, anten yüksekliği 301 metreye ulaşarak Türkiye'nin en yüksek yapılardan biri haline geldi. Mimari yüksekliği 250 metre olup Sapphire’in ardından gelir. Karma kullanım konseptiyle inşa edilen yapı, rezidans, alışveriş merkezi ve ofis alanlarını bir arada sunar ve İstanbul Finans Merkezi’nin simge projelerindendir.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları SKYLAND İSTANBUL (284 M)

Skyland İstanbul, Seyrantepe’de yükselen iki kuleden oluşan modern bir komplekstir. 284 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en uzun üçüncü binasıdır. Otel, ofis ve rezidans alanlarını bir araya getiren karma yapısıyla uluslararası mimari ödüller kazandı.

Türkiye ve dünyanın en yüksek binaları MIA KULE (220 M) – ANKARA

MIA Kule, 220 metre yüksekliğiyle Ankara’nın en uzun binasıdır. Başkent siluetine modern bir dokunuş kazandıran yapı, genellikle iş dünyasına hizmet veriyor. Sade fakat güçlü mimarisiyle dikkat çeken kule, Ankara’daki modern gökdelenleşmenin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

