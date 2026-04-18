Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Belek'te bir araya geldi. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği zirvede, önümüzdeki iki yıl boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin rotasını tayin edecek '2026-2027 Eylem Planı'na imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu" Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde devam ediyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nun beşincisi dünya liderlerini ve diplomatik devleri Belek Turizm Merkezi'nde buluşturdu.

Forumun en çok beklenen görüşmelerinden biri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşti. Küresel belirsizliklerin yönetilmesi temasıyla düzenlenen forumda bir araya gelen iki bakan, bölgesel sorunlar ve ikili ilişkileri masaya yatırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı’ imzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan ve mevkidaşı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek yeni bir anlaşmaya imza attı. İki ülkenim dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan "2026-2027 Danışma Eylem Planı", önümüzdeki iki yıl boyunca iki ülke arasındaki diplomatik temasların yol haritasını belirleyecek.

Yeni anlaşmaya birlikte terörle mücadeleden enerji güvenliğine, bölgesel istikrardan ticari ilişkilere kadar pek çok alanda ortak hareket etme ve düzenli istişare mekanizması kurma kararı alındı.

KÜRESEL BELİRSİZLİĞE KARŞI "ANTALYA MODELİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'ya varışı ile başlayan yoğun trafik, forumun özel oturumlarında yapılacak konuşmalarla devam edecek. Lavrov'un forum kapsamında bir dizi ikili görüşme yapması ve küresel krizlerin çözümüne dair Rusya'nın vizyonunu paylaşması bekleniyor.

