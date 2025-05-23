Türkiye’de bulundu, Yunan medyası göz koydu! Bu seferde ekmeği çalmak istediler

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde gün yüzüne çıkarılan 5.000 yıllık ekmek, sadece arkeoloji dünyasını değil, komşu Yunanistan’ı da karıştırdı. Anadolu topraklarında bulunan dünyanın en eski mayalı ve pişmiş ekmeği, Atina basınında “ortak miras” söylemleriyle sahiplenilmeye çalışıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yürütülen kazılar sırasında bulunan 5.000 yıllık ekmek, yeniden üretilerek satışa sunuldu. Antik çağlardan günümüze ulaşan bu eşsiz bulgu, dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Yunan medyasının da dikkatinden kaçmadı.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinde "5.000 yıllık ekmek bizim de olabilirdi" manşetleriyle verilen haberlerde, Atina basınının "ortak miras" söylemleriyle bu kültürel başarıyı sahiplenme çabaları dikkat çekti. Yorum köşelerinde yer alan analizlerde, Anadolu’nun tarihi mirasına yönelik kıskançlık içeren satırlar öne çıktı.

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DÜNYANIN EN ESKİ MAYALI EKMEĞİ

Kazılar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. eşliğinde yürütüldü. Kazı sırasında, bir konut yapısının eşiğinde bozulmadan bulunan ekmek, yaklaşık M.Ö. 3000 yılına, yani Erken Tunç Çağı I dönemine tarihlendi. Radyokarbon analizleriyle doğrulanan bulgu, dünyada bilinen en eski tam şekillendirilmiş, mayalanmış ve pişirilmiş ekmek örneği olarak kayda geçti.

12 santimetre çapında, 2,5 santimetre kalınlığında ve 65 gram ağırlığındaki ekmekte, Anadolu’nun geleneksel tarım ürünlerinden emmer buğdayı ve mercimek kullanıldığı tespit edildi. Prof. Dr. "Çatalhöyük’te hamur örnekleri bulunmuştu ancak bunlar pişirilmemişti. Küllüoba ekmeği ise hem pişmiş hem de kasıtlı olarak yapıya yerleştirilmiş. Bu özellikleriyle benzersizdir" dedi.

YUNAN MEDYASI HABERİ MANŞETTEN VERDİ

Küllüoba'da bulunan bu 5.000 yıllık ekmek, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa medyasında da geniş yer buldu. Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede yayın yapan medya kuruluşları, Eskişehir'deki bu keşfi manşetlerine taşıdı. "Türkiye, tarihî zenginliklerini sofraya getiriyor", "5.000 yıl sonra ilk kez yeniden fırından çıktı" gibi başlıklar dikkat çekti.

BELEDİYE, 5.000 YILLIK TARİFİ GÜNÜMÜZE TAŞIDI

Tarihi keşfin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Orijinal tarif esas alınarak, taşta öğütülmüş emmer buğdayı, siyez (gacer) ve mercimekten yapılan "Küllüoba ekmeği", belediyeye ait marketlerde 50 TL’den satışa sunuldu.

ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Antik ekmek, Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında, Küllüoba ve Yazılıkaya Midas yerleşimlerinden çıkarılan diğer gıda kalıntılarıyla birlikte ETİ Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına arkeoloji camiasının önde gelen akademisyenleri ve il protokolü katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu bölge, tarihiyle ve kültürel zenginliğiyle Türkiye'nin en değerli alanlarından biri. Devam eden kazılarla bu mirası hem korumaya hem tanıtmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.