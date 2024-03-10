Türkiye’den Fransa’nın canını sıkacak hamle! Ankara, Türk devletleri ile ilişkiyi güçlendiriyor
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kafkaslardaki etki gücünü artıran Türkiye, Fransa’nın canını sıkacak bir hamle atıyor. Ankara, Türk devletleri ile ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ- Ankara, Paris’in yakın markaja aldığı Türk devletleri ile yakınlaşıp Macron’un sinsi planlarını devre dışı bırakmayı hedefliyor.
Kafkaslardaki etki gücünü artıran Türkiye, yeni bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye-Kazakistan Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13’üncü Dönem Toplantısı, 24-25 Nisan’da Ankara’da olacak.
Toplantının Eş Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek. Ticaret-yatırım, kültür-turizm, eğitim, sağlık, sanayi, bilim-teknoloji, tarım-ormancılık, ulaştırma, çevre-şehircilik, uzay ve enerji gibi birçok alanda iş birliği geliştirilecek.
Yeni dönemde uzay çalışmalarına da ağırlık verilmesi bekleniyor. 12’nci Dönem KEK Planı’nda Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan’ın Ulusal Uzay Ajansı arasında ortak bir ‘küp uydu’ tasarlama, üretme ve fırlatma hedefi bulunuyordu. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.
İki ülke arasındaki 5,1 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi