Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye’den Fransa’nın canını sıkacak hamle! Ankara, Türk devletleri ile ilişkiyi güçlendiriyor

Türkiye’den Fransa’nın canını sıkacak hamle! Ankara, Türk devletleri ile ilişkiyi güçlendiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’den Fransa’nın canını sıkacak hamle! Ankara, Türk devletleri ile ilişkiyi güçlendiriyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kafkaslardaki etki gücünü artıran Türkiye, Fransa’nın canını sıkacak bir hamle atıyor. Ankara, Türk devletleri ile ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ-  Ankara, Paris’in yakın markaja aldığı Türk devletleri ile yakınlaşıp Macron’un sinsi planlarını devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Kafkaslardaki etki gücünü artıran Türkiye, yeni bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye-Kazakistan Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13’üncü Dönem Toplantısı, 24-25 Nisan’da Ankara’da olacak.

Toplantının Eş Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek. Ticaret-yatırım, kültür-turizm, eğitim, sağlık, sanayi, bilim-teknoloji, tarım-ormancılık, ulaştırma, çevre-şehircilik, uzay ve enerji gibi birçok alanda iş birliği geliştirilecek.

Yeni dönemde uzay çalışmalarına da ağırlık verilmesi bekleniyor. 12’nci Dönem KEK Planı’nda Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan’ın Ulusal Uzay Ajansı arasında ortak bir ‘küp uydu’ tasarlama, üretme ve fırlatma hedefi bulunuyordu. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.

İki ülke arasındaki 5,1 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK, DEAŞ kampından çocukları kaçırıyor! Eğitip eylemde kullanıyorlar  - DünyaPKK, DEAŞ kampından çocukları kaçırıyor!Afrika’dan kovulan Fransa rotayı Kafkaslara kırdı! Macron yeni işgal peşinde - DünyaMacron yeni işgal peşindeİsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü - Dünyaİsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldüİsrail'in katliamı altındaki Gazze'de Ramazan sevinci: Filistinli çocuklar geleneksel şenlikte eğlendi - DünyaGazze'de Ramazan öncesi şenlikRamazan öncesi Gazze'de acı tablo! Açlık ve susuzluktan ölü sayısı 25'e yükseldi - DünyaRamazan öncesi Gazze'de acı tablo!İspanya Başbakanı 'görev süresini' işaret edip 'Filistin' için söz verdi - Dünyaİspanya Başbakanı'ndan 'Filistin sözü'İsrail'in yok ettikleri...110 bini aşkın Gazzeli öldü, yaralandı, enkaz altında kaldı - Dünyaİsrail'in yok ettikleri...
Sonraki Haber Yükleniyor...