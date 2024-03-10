Türkiye’den Fransa’nın canını sıkacak hamle! Ankara, Türk devletleri ile ilişkiyi güçlendiriyor

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mart 2024 03:40 - Güncelleme: 10 Mart 2024 03:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kafkaslardaki etki gücünü artıran Türkiye, Fransa’nın canını sıkacak bir hamle atıyor. Ankara, Türk devletleri ile ilişkilerini güçlendirmek için yeni bir toplantıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.