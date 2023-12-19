Türkiye'den ricada bulundular! 'Ateşkesin gerçekleşmesine yardım edin'

19 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:48

Editör: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından "Suriye'nin tek meşru temsilcisi" olarak tanınan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK)eski başkanı Hadi Elbahra, Suriye'de devam eden acı vaziyete dikkat çekmek adına İstanbul'daki ofisinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Elbahra, Suriye'ye gönderilen yardımların devam etmesi gerektiğini ifade ederken, kötü gidişat sonucu kıtlık oluşma riskinin altını çizdi.

Suriye'nin kuzeyinde yapılacak olan konut projesine değinen Elbahra, planlanan projenin 2 yıl içinde peyderpey tamamlanacağını söyledi. Düzenli ordu oluşturmaya çalışıldığını ve Savunma Bakanlığı'nın programına tâbi olabilmek için plan yapıldığını da kaydetti.

"SURİYE'YE YARDIMLARIN AZALMASI KITLIĞA YOL AÇABİLİR"

Suriye'ye olan mevcut yardımların azalmasının çok büyük problemlere gebe olacağını kaydeden Hadi Elbahra, basın toplantısında şunları kaydetti:

“Uluslararası devletlerin dikkatini çekmek, Suriye'deki sıkıntılara dikkat çekmek için bir toplantı gerçekleştirdik. Şu anda Suriye'ye yardımların azalması çok büyük bir problem oluşturacak. Kıtlığa yol açabilecek. Saldırılar hala devam ediyor. Saldırılar sürekli tekrarlanıyor. Bizim halkımıziçin büyük bir sıkıntı. Bunun için biz uluslararası toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Suriye'nin kuzeyinde istikrarı oluşturmak için koalisyon ve buna tabi geçici hükümetin planını anlatmak istiyoruz. Gönüllü dönebilmek için ve yatırımları çekebilmek için bu bölgenin tamamen istikrarlı ve güvenli bölge olması gerekiyor. Adil ve tarafsız bir şekilde oradaki yargılanma sürecini güçlendirmemiz gerekiyor. Polisi oradaki kararları uygulayabilmesi için gereken desteği ve geliştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Ulusal orduyu güçlendirmek ve geliştirmek ayrıyeten Savunma Bakanlığı'na ait olabilmesi için güçlü şekilde devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli bir ordu oluşturabilmek için gereken adımları attık. Askeri blokları oluşturduk, Savunma Bakanlığı'nın programına tabi olabilmek için plan yapıldı. Ulusal orduya ait olan askerleri onları daha geliştirmek için ve her alanda destek vermek için bir askeri fakülte yapmayı planlıyoruz. Askeri yargılama mahkemesini açtık. Özellikle askerlerle ilgili sıkıntıları ve teröristlere karşı sıkıntıları çözmek için mahkeme oluşturduk.”

"ASIL PLAN KÜÇÜK BİR ŞEHİR YAPMAK"

Türkiye'nin de destek verdiği konut projesine değinen Elbahra, "Suriye'nin kuzeyinde koalisyonun bir planı var. Oradaki hayatı güzelleştirmek için. Bunun için geçici evler yapmak üzere plan yaptık. Bazı ülkeler bu konuda destek verdi. 3 bin 300 civarında geçici ev yapmak üzereyiz şu anda. Asıl plan küçük bir şehir yapmak. Bu projenin bir parçası şu anda yapılmak üzere. Bu geçici evler çocukların okula dönebilmesi için gençlerin hayatına yeniden başlaması için kolaylık sağlayacaktır. Bu proje kademe kademe 2 yıl içinde tamamlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞI DURDURMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Ateşkesin sağlanması için Türkiye'den ricada bulunan Elbahra, "Ateşkes anlaşmasına göre devam edilmemesi bizim için istikrarsızlığa yol açıyor. Bu istikrarsızlık göç dalgalarının artmasına neden oluyor. Bunun için haykırıyoruz ve Türkiye'den rica ediyoruz. Yetkileri ve yapabileceklerini Ruslara, İranlılara karşı Esad rejimine karşı anlaştırılan kararlara tamamen uyulması ve ateşkesi gerçekleştirmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) nedir?

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı muhalif bloğun bir araya gelmesiyle oluşan bir koalisyon olan SMDK, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından "Suriye'nin tek meşru temsilcisi" olarak tanınmaktadır. SMDK'nin şu anki başkanı Salim el-Musat'tır.